Deutsche Umwelthilfe: „Verkaufsverbot für Pyrotechnik ist Chance für neue Silvesterbräuche“

Berlin. Nach dem am Sonntag verkündeten Verkaufsverbot von Pyrotechnik meldete sich Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, zu Wort. Er bezeichnete die Entscheidung als „gute Nachricht für die saubere Luft, für Notaufnahmen in den überlasteten Krankenhäusern und die Menschen“.

Er sagte, dass man jetzt die Chance habe, neue Silvesterbräuche zu entwickeln, die weder Mensch, Tier noch Umwelt schädigen. Der Verband bittet darüberhinaus um Zusendung von Vorschlägen und wird daraus einen Top-Silvester-Zukunftsbrauch küren. Reschs Forderung: „Das darf kein Einzelfall bleiben, sondern muss für alle weiteren Silvester auch gelten. Dieses Jahr muss das Modell für die Zukunft sein.“

Zum Abschluss verwies Resch auf diverse Silvesterbräuche in anderen Ländern. In Spanien etwa isst man zwölf Trauben um Punkt zwölf Uhr, um Unglück abzuwenden. In Russland kommen Neujahrswünsche auf einen Zettel, der verbrannt wird. Die Reste werden in ein Champagnerglas gegeben und bis Mitternacht ausgetrunken.