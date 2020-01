Deutsche Feuerwehr zollt australischen Kollegen Respekt

Anzeige

Bremen. Die deutsche Feuerwehr zieht vor der Leistung der australischen Kollegen bei den Bränden im Südosten des Kontinents ihren Hut. Die Einsatzkräfte leisteten derzeit Großes, nahezu Unmögliches, sagte der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Karl-Heinz Knorr. "Und wir zollen ihnen größten Respekt!" In Australien wüten seit Oktober verheerende Feuer, die ganze Landstriche zerstört haben. Die Feuerwehr dort besteht überwiegend aus Freiwilligen.

Auch in Deutschland sind viele freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz, wenn es auf dem Land brennt. Wie Knorr erklärte, arbeiten rund 40 000 hauptamtliche Berufskräfte in den Städten - in der Fläche rund 900 000 ehrenamtliche Helfer. "Es gibt neben Österreich und der Schweiz kein anderes Land mit einer derart hohen Feuerwehr-Versorgungsdichte im Ehrenamt wie Deutschland."

"Apokalyptische Dimensionen"

Knorr betonte, dass die Verhältnisse in Australien und anderen Teilen der Welt wie der Taiga, in denen solche Brände teils "apokalyptische Dimensionen" hätten, nicht mit denen in Deutschland vergleichbar seien. Denn es gebe jeweils "ganz erhebliche Unterschiede" - etwa bei den Temperaturen, der Vegetation, der Dauer von Hitzeperioden, der Erschließung mit Verkehrswegen oder der Siedlungsdichte.

Das mit Abstand größte und schrecklichste Ereignis dieser Art in der Geschichte der Bundesrepublik seien die Heidebrände 1975 in Niedersachsen gewesen, so der Bremer Experte. Damals wurden Tausende Hektar Landfläche zerstört. Zum Vergleich: In Australien sind es Millionen Hektar.

Klimawandel werde sich auch in Deutschland auswirken

Mit Blick auf die viel größeren Brände in anderen Teilen der Welt sagte Knorr: "Natürlich heißt das nicht, dass wir uns nicht kritisch überprüfen und aktiv nach Verbesserungen suchen müssen." Denn der Klimawandel werde sich auch in Deutschland auswirken. Es sei davon auszugehen, dass wegen höherer Temperaturen, längerer Trockenperioden und veränderter Vegetation die Wald- und Flurbrände in Deutschland zunehmen.

Der Feuerwehrverband habe bereits im Juli 2018 eine "Fachempfehlung Waldbrand" veröffentlicht und im Frühjahr 2019 ein Konzept entwickelt. Das berücksichtigt laut Knorr aktuelle Erfahrungen wie den Brand 2018 im brandenburgischen Treuenbrietzen und "zu erwartende Änderungen durch den Klimawandel".

RND/dpa