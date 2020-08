Deutsche Bergsteigerin stürzt im Karwendel in Tirol in den Tod

Anzeige

Scharnitz. Ein 47 Jahre alte Frau aus Deutschland ist im Karwendelgebirge bei Scharnitz in Tirol in den Tod gestürzt. Sie hatte am Donnerstag mit einer anderen Frau die Kaltwasserkarspitze (2733 Meter) bestiegen. Die beiden Frauen seien mit Fahrrädern bis zur Kastenalm gefahren und von dort zum Gipfel geklettert, teilte die Polizei in Tirol mit.

Begleiterin mit Hubschrauber geborgen

Beim Abstieg sei die Frau beim Überklettern eines Turmes am Grat über eine etwa 70 Meter lange Steilrinne abgestürzt und habe sich tödliche Kopfverletzungen zugezogen. Ihre 40-jährige Begleiterin, ebenfalls eine Deutsche, sowie eine weitere Bergsteigerin wurden mit einem Notarzthubschrauber geborgen und nach Scharnitz geflogen.