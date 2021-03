Sturmtief wirbelt Bahnverkehr durcheinander: Zugausfälle und Verspätungen

Anzeige

Hannover. Sturmtief „Klaus“ bringt Sturm- und vereinzelte Orkanböen nach Nord- und Westdeutschland. Im Verlauf des Donnerstag bedeutete das zunehmende Einschränkungen im öffentlichen Leben: Nachdem bereits am Morgen vielerorts Parks gesperrt und Wochenmärkte abgesagt wurden, häuften sich ab der Mittagszeit die Probleme im Bahnverkehr.

Am frühen Nachmittag kam es vor allem in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein zu Zugausfällen und Verspätungen, wie die Bahn auf ihrer Webseite informierte. Zwischen Emden und Leer stürzte ein Baum ins Gleis. Die IC-Verbindungen von Norddeich Richtung Hannover, Magdeburg, Halle, Leipzig, Münster, Köln und Koblenz mussten deshalb auf einer Teilstrecke ausfallen. Wegen einer Oberleitungsstörung bei Bad Zwischenahn mussten ICs außerdem statt über Oldenburg und Bremen über Osnabrück umgeleitet werden – sämtliche Zwischenhalte fielen aus. Auch Regionalzüge auf dieser Strecke fielen aus. Zwischen Oldenburg und Emden organisierte die Bahn nach eigenen Angaben einen Ersatzverkehr mit zunächst drei Bussen.

Bahn kämpft mit Störungen rund um Hamburg

Eine weitere Oberleitungsstörung legte zwischenzeitlich den Bahnverkehr nach Hamburg lahm: Eine Plane verfing sich nach Bahnangaben in der Oberleitung zwischen Hamburg und Hamburg-Harburg. Zwischen Gittelde und Münchehof fiel ein Baum ins Gleis. Busse mussten den Schienenverkehr ersetzen.

Auch von Hamburg Richtung Norden war der Bahnverkehr eingeschränkt. Zwischen Tornesch und Pinneberg war die Verbindung in Richtung Kiel und Flensburg wegen Sturmschäden gesperrt. Regionalzüge kamen in Richtung Hamburg nur bis Elmshorn beziehungsweise Neumünster.

Fährverkehr zu den Halligen eingestellt

Wegen des Sturms fielen außerdem die Fährverbindungen der Hallig-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei aus. Für Freitag kündigte die Reederei deshalb Zusatzverbindungen zwischen Schlüttsiel und den Halligen Hooge und Langeneß an. Auf der Föhr-Amrum-Linie seien Änderungen im Fahrplan möglich, schrieb das Unternehmen auf seiner Internetseite. Für die Nordseeküste erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht ein um 75 Zentimeter bis einen Meter erhöhtes Hochwasser.

In Düsseldorf drohte am Donnerstag ein Kreuz von der Spitze des Kirchturms der Maxkirche zu fallen. © Quelle: Gerhard Berger/dpa

In Westdeutschland wurde es zwar ebenfalls stürmisch, jedoch hielten sich hier die Beeinträchtigungen bis zum Nachmittag in Grenzen. In Düsseldorf rückte die Feuerwehr zur Maxkirche aus: Hier drohte ein vom Sturm durchgerütteltes Kreuz vom Kirchturm zu fallen.