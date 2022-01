Kabarettist und Impfgegner Schönauer wegen Corona im Koma

Anzeige

Detelv Schönauer ist als Kabarettist in der Karneval-Sendung „Mainz wie es singt und lacht“ bekannt. Zuletzt fiel er in den Medien jedoch mit Hetze gegen die Corona-Impfung auf. Er postete im Internet Meldungen gegen einen Impfzwang und sprach sich für den umstrittenen Ministerpräsidenten Ungarns, Viktor Orbán und für dessen Nein zu einer Impf-Pflicht aus. Jetzt ist der Kabarettist schwer an Corona erkrankt. Nach Informationen der in Ungarn erscheinenden deutschsprachigen Wochenzeitung „Budapester Zeitung“ liegt er im künstlichen Koma.

Der Budapester Zeitung zufolge infizierte sich Schönauer im Dezember. Aktuell wird er nahe seiner ungarischen Wahlheimat Zalakomár in einem Krankenhaus behandelt. Vor eineinhalb Jahren war der gebürtige Mainzer dorthin ausgewandert.

Außer Lebensgefahr

Die Budapester Zeitung berichtet: „Glücklicherweise ist er inzwischen außer akuter Lebensgefahr. Zwar muss er noch beatmet werden und befindet sich daher noch immer in künstlichem Koma, sein Zustand stabilisiert sich jedoch zunehmend“.

Auf seiner Facebookseite postete Schönauer regelmäßig Beiträge gegen die Corona-Impfung. Noch am 09.November schrieb er: „Der Anteil der Geimpften auf den Intensivstationen wird immer größer. Allein das ist für mich ein guter Grund, mich nicht impfen zu lassen“.