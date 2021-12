Bundespolizei holt in Dessau spielende Kinder von Bahngleisen

Anzeige

Dessau-Roßlau. In Dessau-Roßlau haben Bundespolizisten spielende Kinder von Bahngleisen geholt. Am Montag hatte ein Triebfahrzeugführer die Kinder auf der Strecke Dessau-Bitterfeld-Wolfen gesehen und für eine Streckensperrung gesorgt, wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Dienstag mitteilte.

Kinder legen Smarties auf die Schienen

Die Beamten entdeckten einen durchtrennten Maschendrahtzaun zwischen dem Bahngelände und einem Wohngebiet. Kurz darauf fanden sie die fünf Kinder im Alter von sieben und acht Jahren. Die drei Mädchen und zwei Jungen gaben zu, das Gleis betreten und Smarties auf die Schienen gelegt zu haben.

Die Polizisten belehrten die Kinder ausführlich über die Lebensgefahr, in die diese sich begeben hatten. Die Strecke blieb für rund 20 Minuten gesperrt.