Der Trend zur eigenen Insel: Warum immer mehr Menschen plötzlich aufs Eiland wollen

Es ist nicht die Zeit für Geselligkeit, für Kontakte, für ein Mittendrin. Eher für eine gesunde Distanz, für Rückzug ins Private, für ein Inseldasein. Ja, manch einer ist in Corona-Zeiten reif für die Insel. Die Sehnsucht nach einem Stückchen Land, umschlossen vom Wasser und frei von der alltäglichen Virenlast, scheint derzeit zu wachsen.

Farhad Vladi kann das bestätigen. Der internationale Inselmakler verzeichnet seit Beginn der Krise ein gesteigertes Interesse am eigenen Eiland. Der gelernte Banker vermittelt seit nunmehr 50 Jahren Eilande weltweit, um die 3000 seien es inzwischen, erzählt er am Telefon in Hamburg. Dort hat der 75-Jährige neben Neuseeland und Kanada einen Firmensitz – die eigene Insel liegt am anderen Ende der Welt, in Neuseeland. „Die Leute haben das Gefühl, sie bräuchten Distanz.“ Im Übrigen hätten sie Zeit zum Schauen und Neuorientieren, erklärt Vladi die wachsenden Anfragen.

In Hamburg ins Auto, dann in Schweden auf die eigene Insel

Die Pandemie hat die Gewohnheiten der Menschen verändert. Luxus bedeutet plötzlich, einen Garten zu haben und sich frei bewegen zu können: Nie zuvor wurden in Deutschland so viel Wohnmobile verkauft wie in diesem Jahr. Einheimische entdecken das eigene Land – oder das der Nachbarn. „Von der Garage in Hamburg, hinein ins Auto und dann auf die eigene Insel nach Schweden“, so beschreibt Makler Vladi aktuelle Vorlieben. Ist dort noch ein Garten samt Fischen, die unmittelbar vor dem Haus schwimmen, wähnt sich der Selbstversorger fast im Paradies.

Doch ehrlicherweise bleibt dieser Luxus für die meisten ein Traum. Wahr wird er nur für diejenigen, die es sich leisten können, auch wenn es bewohnbare Inseln schon ab 100.000 Euro gibt. Das teuerste Eiland, das der Makler derzeit im Angebot hat, kostet 123 Millionen Euro. Zum Pazifikatoll „Vatuvara“ gehören allerdings auch zwei Inseln: eine mit einem Luxusressort, die andere – nur sieben Minuten mit dem Boot entfernt - zur freien privaten Nutzung. Auch in Deutschland stehen dann und wann Inseln zum Verkauf. Nicht mehr in der Nordsee – dort hat der Staat sein Vorverkaufsrecht ausgeschöpft – dafür in der Ostsee oder am Rhein.

Luxusbunker auf Neuseeland für die Superreichen

Offenbar scheint nicht nur die Sicherheit auf dem Eiland begehrenswert zu sein. Eine Reihe der reichsten Menschen, darunter der Paypal-Gründer Peter Thiel, haben sich während der Pandemie nach Neuseeland aufgemacht und dort Luxusbunker gekauft, die selbst nuklearen Explosionen standhalten sollen, berichteten jüngst die Deutschen Wirtschaftsnachrichten.

Was fasziniert Menschen an solch einsamen, vermeintlich auch sicheren Orten? „Ruhe – und die Kontrolle über das, was einem gehört“, sagt Vladi. „Eine Insel hat unglaublich viel Energie – allein durch das Wasser drumherum.“ Wenn er mit seinen überwiegend betuchten Kunden auf Besichtigungsreise geht, bleibt er beim ersten Mal meist an Bord, während der Interessent die Insel für sich entdeckt. Man müsse ein Gefühl für das Stückchen Land bekommen, sagt der 75-Jährige und nennt ein Beispiel. Als er vor über 30 Jahren mit Dieter Hallervorden mehrere Inseln in der Karibik anschaute, stellte sich das richtige Gefühl bei dem Komiker nicht ernsthaft ein. Erst als Hallervorden ein französisches Eiland besuchte, habe er sich sofort darin verliebt. „Ich dachte, er macht einen Scherz, als er nach einer Übernachtung dort sagte, er wolle die Insel nun kaufen“, so Vladi.

Jeremy Irons hat zwei irische Inseln gekauft

Der Geschäftsmann hat viele solcher Geschichten zu erzählen – mit der professionellen Zurückhaltung. Dann tauchen Namen wie Depp, Dion oder Darboven auf. Alle seine Kunden seien sehr naturverbunden. Jeremy Irons hat sich erst kürzlich zwei Inseln in Irland gekauft. Wo einst Bauern mit Schafen lebten, kann der Schauspieler in Ruhe seine Texte lernen. Aus den geschäftlichen Beziehungen ist auch eine Freundschaft entstanden. Meist rät Vladi Interessenten, eine Insel vor dem Kauf zunächst einmal zu mieten – um zu schauen, ob man mit dem Klima, den Pflanzen und Tieren, aber auch mit der Mentalität der Menschen vor Ort klarkomme.

Mit seinen Kunden ist der Hamburger oft tagelang unterwegs, nach erfolgreichem Geschäftsabschluss wird er häufig eingeladen. Als ihn vor vielen Jahren einmal Tony Curtis zu einer Vernissage von Antony Quinn in New York mitnahm, traf er dort auf Donald Trump, den Immobilienmakler. Er erzählte ihm von den Inseln – ohne auf viel Interesse zu stoßen. „Aber Donald Trump ist auch kein Mann, der sich auf eine Insel zurückzieht.“