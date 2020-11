Mann erschießt junge McDonalds-Mitarbeiterin (16) in Nevada

Anzeige

Es war offenbar kein geplanter Mord. Der Mann, der beschuldigt wird, am Montag eine 16-Jährige in einem McDonalds-Restaurant im Nordosten Nevadas erschossen zu haben, hatte nicht vor, speziell diese Person zu töten, als er durch das Drive-in-Fenster des Lokals schoss. Der Angriff wurde von der Polizei in der Kleinstadt Elko, Nevada, als „zufällig“ bezeichnet, wie „Today“ berichtete.

Der 24-Jährige aus Winnemucca, Nevada, wurde am Montag in Gewahrsam genommen und stehe vor einer Anklage wegen Mordes, so die Polizei von Elko bei Facebook.

Das Opfer, Kylee Leniz, starb Sonntagnacht, nachdem der Schütze auf das Drive-Thru-Fenster des Restaurants zugegangen war, willkürlich durch das Fenster geschossen und den Teenager getroffen hatte.

Zwischen Opfer und Täter gibt es keine Verbindung

Der Täter floh zu Fuß vom Tatort, sei aber am darauffolgenden Tag von einem Bekannten zur Polizeistation gefahren worden. Die Untersuchung sei jetzt im Gange, es gebe laut Polizei keine bekannte Verbindung zwischen dem Schützen und dem Opfer.

Leniz war Schülerin an der Elko-Highschool, die jetzt eine Betreuung für Mitschüler anbot. Die „Elko Daily Free Press“ berichtete von Menschen, die sich als Zeichen der Trauer mit Blumen und Luftballons vor dem McDonalds-Restaurant aufstellten.