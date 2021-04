Der süßeste Kuss der Pandemie: Gordon (89) sieht seine Mary nach sieben Monaten wieder

Anzeige

Es war ein Wiedersehen, das schöner nicht sein konnte: Sieben Monate waren Gordon und seine Mary voneinander getrennt; sie hatten Tränen in den Augen, als sie sich endlich wieder in den Armen halten konnten. Das Ehepaar aus dem englischen Mansfield war wegen der Corona-Pandemie sieben Monate voneinander getrennt.

Als der 89-Jährige seine Mary erblickte, legte er ganz Gentlemen seinen Gehstock zur Seite, nahm sie in die Arme - und ein Küsschen gab auch noch. „Komm schon“, sagte er zu ihr, nachdem Mary die Pflegekräfte fragte, ob sie ihren Mann umarmen darf. Es ist einer der berührendsten Momente in der der Corona-Geschichte.

Wie der Mirror schreibt, lebt Gordon seit einiger Zeit in dem Altenheim. Seine Frau Mary lebte bis vor kurzer Zeit noch zuhausen, zog dann aber auch in ein Pflegeheim. Dem 89-jährigen Gordon gelang es aber mithilfe einer Mitarbeiterin ein Transfer, jetzt leben die beiden endlich in der gleichen Einrichtung.

Die Pflegerin filmte das süße Wiedersehen und postete das Video später auf Facebook. „Unsere schöne Mary hatte heute eine echte Überraschung...“, heißt es im Titel des Videos, wie wahr.