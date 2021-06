Der Prinz auf der Münze - Großbritannien ehrt Philip

Anzeige

Das britische Finanzministerium hat eine Gedenkmünze zu Ehren des verstorbenen Prinz Philip herausgegeben. Die Gestaltung der Fünf-Pfund-Münze habe der Herzog von Edinburgh bereits 2008 genehmigt, erklärte das Ministerium am Samstag. Sie zeigt ein Porträt des Prinzen, angefertigt vom Künstler Ian Rank-Broadley. Auf der anderen Seite findet sich wie bei allen britischen Münzen ein Bild von Königin Elizabeth II.

Die Münze wurde am Tag der Streitkräfte vorgestellt. Prinz Philip, der im April im Alter von 99 Jahren starb, hatte Karriere bei der Marine gemacht. „Diese Münze ist ein passender Tribut an den Herzog von Edinburgh, der so viele Menschen auf der ganzen Welt mit seinen jahrzehntelangen Diensten sowohl für die Nation als auch für Ihre Majestät die Königin bewegt und inspiriert hat“, sagte Finanzminister Rishi Sunak.

Die neue Münze ist zwar ein legales Zahlungsmittel, wird jedoch nicht als solches in Umlauf gegeben.