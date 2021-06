Der hartnäckigste Corona-Patient: 72-Jähriger ist fast zehn Monate infiziert und überlebt

Anzeige

Bristol. Fast zehn Monate, 42 positive PCR-Tests und sieben Krankenhausaufenthalte – dieses Resümee kann der Brite Dave Smith (72) aus Bristol nach seiner Corona-Erkrankung ziehen. Tausende Menschen infizierten sich Anfang 2020 zu Beginn der ersten Welle mit dem Virus in Großbritannien und erholten sich wieder. Denn eine Corona-Infektion dauert in der Regel etwa zwei Wochen, bei schweren Verläufen kann sich die akute Krankheitsphase verdoppeln. Smith dagegen infizierte sich im März 2020 und trug das Virus mehr als 290 Tage im Körper. Das macht seine Erkrankung zur längsten aufgezeichneten aktiven Covid-19-Infektion.

Smith: „Meine Frau begann fünfmal, meine Beerdigung zu arrangieren“

Eine Corona-Infektion, die fast ein ganzes Jahr dauert, steckt man nicht einfach so weg. Im Interview mit dem „Guardian“ erinnert sich Smith an diese Zeit: Teilweise sei es ihm so schlecht gegangen, dass er kurz davor war, zu sterben, sagt er. „Meine Frau begann fünfmal, meine Beerdigung zu arrangieren.“ Scherzend fügt er hinzu: „Ich rief die ganze Familie zu mir, um meinen Frieden mit ihnen zu machen. Jetzt wünschte ich, ich hätte meinen Mund gehalten.“

Schließlich half ihm dasselbe Medikament, was schon den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump heilte: Durch den vom Biotechnologieunternehmen Regeneron entwickelten Antikörpercocktail konnte der Rentner das Virus am Ende besiegen.

Erst Chemotherapie, dann Corona

Im Jahr 2019 unterzog sich Smith einer Chemotherapie zur Behandlung von Leukämie. Als er gerade die Entwarnung erhielt, infizierte er sich mit Sars-CoV-2. „Ich war völlig ausgelaugt und habe meinen Geruchssinn verloren, der bis heute nicht zurückgekommen ist. Aber ich hatte keinen Covid-Test bis April, als sie mich ins Krankenhaus brachten, weil sich in meinem Körper eine Infektion im Brustbereich entwickelt hatte“, sagte Smith gegenüber der Zeitung.

Nach einer Behandlung mit Antibiotika schickte man ihn nach Hause. Doch Smith war weiterhin geschwächt, sodass im Juli die erneute Krankenhauseinweisung folgte. Hier testete man ihn wieder positiv auf das Virus. Nachdem die Ärzte erst von einer neuen Infektion ausgingen, kam später ein neuer Verdacht auf: Was, wenn es sich um eine anhaltende Infektion handelt? Im Oktober bestätigten Forscher der Universität Bristol diese Vermutung – da war Smith bereits über sieben Monate an dem Virus erkrankt.

Smith: Mehr Angst vor dem Leben als vor dem Sterben

Doch seine Infektion ging weiter und sein Zustand verschlechterte sich. „Irgendwann war ich zwei oder drei Monate lang bettlägerig. Meine Frau musste mich im Bett waschen und rasieren, weil ich einfach nicht mehr aufstehen konnte. Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man mehr Angst vor dem Leben, als vor dem Sterben hat“, sagt er dem „Guardian“.

Der Wendepunkt kam, als seine Ärzte beschlossen, ihn mit der Antikörpertherapie von Regeneron zu behandeln. Smiths Gesundheitszustand besserte sich in den folgenden Wochen. Der Langzeitpatient fühlte sich zunehmend stärker und ging jeden Tag ein paar Schritte. Als er sich dann endlich wieder selbst anziehen und die Treppe hinuntergehen konnte, war das ein einmaliger Moment: „Ich habe mich sehr gefreut, denn zum ersten Mal seit Monaten konnte ich meiner Frau eine Tasse Kaffee kochen. Es war das erste Mal, dass ich etwas für sie tun konnte, anstatt dass sie alles für mich tat.“

Endlich negativ

Der negative PCR-Test folgte dann 45 Tage nach dem Erhalt des Medikaments. Gemeinsam mit seiner Frau rief er Freunde und Bekannte an und verkündete das Ergebnis. Es war ein Grund zur Freude, auch wenn die Erkrankung seine Lunge beschädigt habe, sodass er schlechter Luft bekäme als vorher, sagt Smith. „Aber jeder Tag, den ich jetzt lebe, ist ein Bonus. Ich sage immer, wenn du in der Gosse liegst, kannst du nur die Sterne sehen. Ich bin ganz unten gewesen, und jetzt ist alles großartig.“