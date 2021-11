Der erlösende Anruf für Cleos Mutter: „Wir haben hier jemanden, der mit Ihnen sprechen möchte“

Anzeige

Anzeige

18 Tage nach ihrem Verschwinden von einem Campinglatz an der Westküste von Australien hat die australische Polizei die vierjährige Cleo Smith wiedergefunden – lebend und körperlich offenbar unverletzt. Einer, der hautnah dabei war, ist Detective Senior Sergeant Cameron Blaine, wie die Zeitung „The Sydney Morning Herald“ berichtet. Er war es, der die kleine Cloe in einem verschlossenen Schlafzimmer eines Hauses in Carnarvon, einem 4000-Einwohner-Ort rund 900 Kilometer nördlich von Perth, findet und auch ins Krankenhaus bringt. Noch im Krankenwagen ruft er die Mutter des Mädchens an. Wie hat sich dieser Moment abgespielt?

Der erlösende Anruf für Cleos Eltern

„Wir haben hier jemanden, der mit Ihnen sprechen möchte“, gibt Cleos Mutter Ellie Smith gegenüber der Zeitung die erlösenden Worte wieder, die sie um ein Uhr am frühen Mittwochmorgen am Telefon hörte. Am anderen Ende der Leitung ist der Polizist Cameron Blaine von der ermittelnden Mordkommission. Zusammen mit ihrer geretteten Tochter und einem Familienverbindungsoffizier war er in dem Moment auf dem Weg ins Krankenhaus.

Anzeige

Kurz zuvor hatten Polizisten ein verschlossenes Haus am Tonkin Crescent in Carnarvon gestürmt – es liegt nur sieben Minuten von Cleos Elternhaus entfernt. Die Beamten fanden das Mädchen allein in einem Schlafzimmer. Dreimal habe Cameron Blaine das Mädchen gefragt, wie es heiße, und erst beim dritten Mal die erlösende Antwort bekommen: „Mein Name ist Cleo.“

„Einfach unglaublich“

Blaine habe daraufhin entgegnet: „Mein Name ist Cameron, wie geht es dir? Wir bringen dich zu deiner Mama und deinem Papa, okay? Ist das gut?“ Daraufhin habe das Mädchen nur schüchtern genickt, berichtet Blaine dem „Sydney Morning Herald“. „Sie so sitzen zu sehen, wie sie war, war einfach unglaublich“, sagt Blaine der Zeitung.

Den Moment der Rettung und des Anrufs beschreibt der Beamte als „den besten Moment meiner Karriere“: „In der Lage zu sein, ihnen diese Nachricht zu überbringen und dann zu sagen ‚Bitte machen Sie sich auf den Weg ins Krankenhaus, wir treffen uns dort‘, war fantastisch“, sagt er. Es sei für ihn „eine Ehre“ gewesen, dieses Wiedersehen miterleben zu dürfen.

Ein 36-Jähriger ist Polizeiangaben zufolge in Gewahrsam und wird befragt. Er soll keine Verbindungen zu der Familie gehabt haben.