Der beste Gin der Welt kommt aus Hamburgs kleinster Destille

Hamburg. „Edel und wild mit einem Hauch Kurkuma“ – so wird der offiziell beste Gin der Welt beschrieben. Bei den World Gin Awards 2021 wurde der Hamburg-Zanzibar Tumeric No. 1 als am besten schmeckender Gin ausgezeichnet. Bemerkenswert: Der ausgezeichnete Gin wird von keiner großen Firma hergestellt, sondern in Hamburgs kleinster Destille.

Bester Gin aus Hamburg: Aus Jux am Wettbewerb teilgenommen

„Wir sind völlig überwältigt von diesem Überraschungserfolg“, sagt Yuka Suzuki. Sie gründete vor knapp vier Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Hauke Günther das Start-up Hamburg-Zanzibar. „Im Sommer 2017 experimentierten wir in unserer Küche mit den letzten Resten Kurkuma unserer vergangenen Sansibar-Reise. Es entstand unser erster selbst gebrannter Gin nach eigener Rezeptur.“ Zwei Jahre lang baute das Paar sein Geschäft nebenberuflich auf, bevor Yuka Suzuki Anfang 2020 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

„Mit unserer winzigen Destille am Stadtrand haben wir uns einen Traum erfüllt“, sagt die Gründerin. „Dass kurz nach dem Start in die Selbständigkeit gleich der Corona-Lockdown begann, damit konnten wir nicht rechnen.“ Die beiden machten trotzdem weiter – und entschieden sich „aus Jux“, wie Suzuki sagt, zu einer Teilnahme an den World Gin Awards.