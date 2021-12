Todesschütze von Denver schrieb Romane über Angriffe mit Waffen mit realen Opfernamen

Anzeige

Denver. Der Schütze, der in der US-Stadt Denver und Umgebung fünf Menschen erschoss, soll Romane über ähnliche Angriffe mit den realen Namen der Opfer geschrieben haben. Die Geschichten, die der 47 Jahre alte Mann im Internet veröffentlichte, sind Teil der Ermittlungen zu den Hintergründen der Taten, wie Polizeisprecher Doug Schepman am Mittwoch sagte.

Die Polizei teilte bereits mit, der Schütze habe die meisten seiner Opfer persönlich gekannt. In zwei Romanen schrieb er unter einem Pseudonym über tödliche Angriffe mit Schusswaffen und gab den Opfern die Namen von real existierenden Bekannten.

Täter von der Polizei erschossen

Der Täter wurde von der Polizei erschossen, nachdem er am Montag fünf Menschen an verschiedenen Orten in und um Denver getötet hatte. Schauplatz der Schüsse waren unter anderem zwei Tattoo-Studios. Der Schütze betrieb früher selbst ein Tattoo-Studio, obwohl er dafür keine Lizenz hatte. Sein Geschäft wurde von einem der späteren Opfer übernommen.