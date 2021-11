Denver: Sechs Jugendliche durch Schüsse verletzt

Anzeige

Anzeige

In der Nähe einer Highschool in Denver sind sechs Jugendliche von Schüssen getroffen worden. Die Polizei erklärte, die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren seien nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Die Schüsse wurden am Montag in einem Parks aus einem vorbeifahrenden Auto heraus abgegeben.

Polizeichefin Vanessa Wilson forderte, jeder müsse empört über die Geschehnisse sein und sich mit Informationen über die Tat bei der Polizei melden. Sie bat Nachbarn und sonstige Zeugen, Videoaufnahmen oder Fotos an die Beamten zu übergeben, um die Täter zu finden. Am Tatort wurden nach Angaben von Wilson mehrere Kugeln aus verschiedenen Waffen gefunden.

Polizisten retten Schussopfer durch Aderpresse

Die der Schule zugewiesenen Polizeibeamten waren die ersten, die auf die Schüsse reagierten und einem Opfer das Leben retteten, indem sie eine Aderpresse anlegten, wie Wilson erklärte. Dieser Schüler wurde später notoperiert. Die Polizeichefin zeigte sich erleichtert, dass alle Verletzten überlebten, sagte aber auch, dass Waffengewalt eine Krise der öffentlichen Gesundheit darstelle. „Es gibt derzeit eine Gewaltkrise im ganzen Land, und ich denke, wir müssen alle aufpassen“, sagte sie.