Zeitmaschine von Marty McFly: Kultauto DeLorean DMC-12 parkt in der Kieler Innenstadt

Kiel. Mit dem DeLorean DMC-12 reisten Marty McFly und Doc Brown in den Filmen „Zurück in die Zukunft“ durch Vergangenheit und Zukunft. Und nun steht ein originalgetreuer Nachbau der Zeitmaschine plötzlich in der Kieler Innenstadt und sorgt für Aufsehen, wie die „Kieler Nachrichten“ (KN) berichten.

Doch wem gehört das Kultauto und was macht es in Kiel? Die KN lösen auf: Besitzer des Wagens ist demnach Michael Wagner, ein selbstständiger Kfz-Mechaniker mit eigener Werkstatt im schleswig-holsteinischen Hasloh – und DeLorean-Experte. Einige Bauteile des in Kiel ausgestellten DeLorean DMC-12 seien sogar Originalteile aus den Filmen, die er nach intensiver Recherche in den USA entdeckt habe. Über das Gefährt sagt der Autofan den KN: „Er ist zu 100 Prozent filmgetreu nachgebaut. Da mache ich keine halben Sachen.“

Werbedreh mit der Zeitmaschine

In Kiel ist es laut dem Bericht, weil Wagner den DeLorean DMC-12 für einen Werbedreh an diesem Sonntag einer Bank zur Verfügung stellt. Weil die PSD Banken 150 Jahre alt werden, gehe Holger Brammer, Marktbereichsleiter der PSD Bank Kiel, für den Clip auf Zeitreise – und steige vor den neuen Geschäftsräumen in Kiel in das Kultauto.