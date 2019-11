Dealer bieten Kind Spritze und Drogenkugel an

Anzeige

Berlin. Dass in Berlin an bestimmten Plätzen häufiger mit Drogen gedealt wird, ist nicht unbekannt. Doch am Samstagabend haben zwei Männer auf der Zwischenebene einer U-Bahn-Station im Stadtteil Kreuzberg versucht, einem erst zehnjährigen Mädchen Rauschmittel anzudrehen, wie die Polizei Berlin mitteilt. Das Kind hatte dort mit anderen gleichaltrigen Kindern gespielt.

Ein Passant (28) beobachtete das Ganze und alarmierte die Polizei, die anschließende zwei Tatverdächtige Männer, 31 und 33 Jahre alt, festnahm. Der 31-jährige Festgenommene soll nach Angaben des Zeugen eine kleine Kugel aus seinem Mund genommen und das Mädchen zu sich herangewinkt haben. Der 33-Jährige soll eine Spritze in der Hand gehabt und dem Kind entgegen gehalten haben.

RND/hsc