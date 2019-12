Dauerfrost, aber kaum Schnee zu Silvester

Anzeige

Offenbach. Ein Skandinavienhoch mit dem Namen "Wiltrud" bringt zum Jahresende Polarluft und Nachtfrost nach Deutschland. Am Wochenende sinken die nächtlichen Temperaturen im Süden verbreitet auf weniger als minus fünf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach vorhersagte. Da sich am Samstag und Sonntag tagsüber im Süden und Südosten zudem hartnäckiger Nebel und Hochnebel breit machen kann, ist regional leichter Dauerfrost möglich - ein im deutschen Sprachgebrauch "schon fast vergessenes Wort", sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Schnee bleibe aber Mangelware.

Tagsüber ist am Wochenende der Vorhersage zufolge Sonnenschein möglich, vor allem im Westen und Südwesten. Die Höchstwerte liegen zwischen null und sechs Grad. Im Norden ziehen Wolken durch, teilweise bringen sie etwas Regen - dafür ist es dort etwas wärmer. Zum Wochenbeginn gebe es keine große Änderung, erklärte der DWD: "In Richtung Silvester hält sich der Hochdruckeinfluss und damit das ruhige Wetter mit Nachtfrösten, ansonsten kann sich zumindest schwacher Tiefdruckeinfluss mit mehr Wolken, Wind und etwas Regen durchsetzen."

