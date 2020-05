Anzeige

Anzeige

Es pfingstet sehr. Besenginster und Pfingstrose blühen, vielerorts werden jetzt Quellen und alte Dorfbrunnen geschmückt (auch wenn sie kein Wasser mehr führen) und – in höheren Lagen – wird das Vieh am Pfingstsonntag auf die Weide getrieben, angeführt vom geschmückten Pfingstochsen. Das Fest des Heiligen Geistes kann gefeiert werden.

Das wirklich dauerhafte Schönwetter hält noch Distanz

Zu Pfingsten erwartet vor allem die Bahn Großes – wegen der langen Corona-Reisebremse. Überhaupt wollen Menschen wieder unterwegs sein, auch zu Rad und auf Schusters Rappen. Spielt auch das Wetter dabei mit? Jein, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD), denn das wirklich schöne Wetter hält noch Distanz zu uns Distanzhaltern, derzeit sind die Aussichten eher gemischt und regional unterschiedlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Am Donnerstag ist es noch überwiegend heiter mit einem Mix aus Wolken und Sonne. Am Alpenrand und im Osten aber kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen weiterhin im frühlingshaften Bereich zwischen 17 und 24 Grad. Ähnliches Wetter erwarten die Meteorologen auch am Freitag und Samstag.

Regen im Osten, Sonne im Westen

Ein von Polen kommendes Tief könnte dann allerdings am Pfingstsonntag im Osten und Südosten manchen heiß ersehnten Pfingstausflug ins Wasser fallen lassen, denn es bringt dichte Wolken und gebietsweise Regen mit sich. In der Westhälfte herrschen dagegen bei Temperaturen um 20 Grad noch halbwegs eitel Sonnenschein.

Am Pfingstmontag sind der Norden und Nordwesten von der Sonne begünstigt - im Nordwesten kann es sogar bis zu 26 Grad warm werden. Deutlich frischer wird es im Südosten mit Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad. Hier sind auch Regenschauer möglich. In der Mitte der Republik bleibt es meist trocken und heiter bis wolkig, so die Meteorologen.

Gereist wird derzeit auch wenn die Sonne pausiert

Gereist wird werden, auch wenn die Sonne pausiert. Und man darf auf das Mitreisen der Vernunft hoffen, weil Corona nicht pausieren wird. Nach Angaben des ADAC vom Mittwoch könnte es in Ballungsgebieten wie dem Rhein-Main-Gebiet oder auch auf längeren Baustellenabschnitten auf den Autobahnen zu Staus kommen.

Pendler und Ausflügler könnten dem ADAC zufolge in Hessen zu verstopften Straßen führen. Zudem beginnen in Bayern und Baden-Württemberg zweiwöchige Pfingstferien. Staugefahr auf den Autobahnen sieht der ADAC besonders am Freitagnachmittag und am frühen Abend sowie am Samstagvormittag und Montagnachmittag.