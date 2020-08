Das Traumhaus liegt in Schutt und Asche - geblieben sind Tomaten

Anzeige

Anzeige

Wenn er nachts die Augen schließt, hört Hank Hanson in seinen Träumen Feuerwehrsirenen. Schließlich lebt er seit fast 30 Jahren im Norden Kaliforniens zwischen San Francisco und Sacramento, wo es häufig zu Waldbränden kommt. Doch als er vergangene Woche kurz nach Mitternacht auf die Hügel über seinem Haus schaute, wusste er, dass er nicht träumte. Der Höhenzug, auf dem er und seine Frau immer den jahreszeitlichen Lauf der Sonne verfolgten, war hell erleuchtet, als ob dort jemand Lampen verteilt und angeschaltet habe. Das Licht “fing an, auf uns zuzukommen, wie ein Wasserfall”, sagt der 81-Jährige.

Das Feuer war eines von rund 650, die sich seit Mitte August in Kalifornien entzündeten. Ausgelöst wurden sie nach Angaben der Feuerwehr überwiegend von Sommergewittern, die zwar praktisch keinen Regen, aber 12.000 Blitze über das ausgedörrte Gelände brachten. Mehr als 13 700 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, besonders betroffen ist das Gebiet westlich von Sacramento und östlich der Bucht von San Francisco.

Die Brandbekämpfer sind an vielen Fronten im Einsatz und arbeiten am Limit. Für Hanson und seine Nachbarn gab es deshalb keine Warnung und keine Evakuierungsanordnung. Weil der Strom ausgefallen war und er bei drückender Hitze von 35 Grad nicht schlafen konnte, war Hanson wach und sah die Gefahr. Er weckte rasch seine Frau, beide sprangen in ihr Auto und rasten die Straße hinab. Überall tönten Hupen - Menschen, die verzweifelt versuchen, so ihre Nachbarn zu wecken.

Hanson und seine Frau sind froh, dass sie leben

Anzeige

Hanson und seine Frau schafften es bis zu einem Hotel in der nahe gelegenen Ortschaft Fairfield und waren dankbar, dass sie am Leben waren. Später erfuhren sie, dass ihr Haus von den Flammen zerstört wurde. Eigentlich waren es sogar zwei Häuser. Das erste war ein kleines Holzhaus, das in den 1930er Jahren ursprünglich in Vacaville gebaut und später auf das neue Grundstück transportiert wurde. Hanson, Besitzer eines Unternehmens für Terrassenumzäunungen, hatte das Grundstück 1974 gekauft. 17 Jahre lang verbrachte er seine Wochenenden dort und pflanzte zahlreiche Bäume: Walnüsse, Pfirsiche, Feigen und Eukalyptus. 1991 stellte er einen rund 280 Quadratmeter großen Anbau fertig. Er hatte einen Weinkeller, Swimmingpools innen und außen und drei Kamine.

Das Feuer, das sein Haus und Hunderte weitere zerstörte, ist das zweitgrößte in der Geschichte Kaliforniens. Es verwüstete rund 1.300 Quadratkilometer. Hanson sagt, er betrachte das Feuer als “ein Abenteuer”. Ihm ist die Aufregung anzuhören, wenn er von seinem knappen Entkommen vor den Flammen erzählt. Aber er fängt sich, wenn er von seinem Haus spricht und sagt, dass er es nicht wieder aufbauen werde.

Anzeige

“Ich habe 30 Jahre daran gearbeitet. Es war recht nett”, sagt er. “Ich würde es nicht in kleinerem Umfang machen wollen, und ich habe keine Zeit, das alte zu übertreffen.” Er plane, das Grundstück in einen Park und einen Campingplatz für sich und seine Freunde für die nächsten Jahre zu verwandeln.´Aber erst einmal habe er einiges einkaufen müssen, sagt er. Seine Tomaten seien überraschenderweise nicht verbrannt. Er kaufte Wasserschläuche und will versuchen, die Tomaten zu bewässern, sofern sie nicht von Wildtieren gefressen worden seien. “Sie sind der ganzen Sache entkommen”, sagt Hanson. “So ungefähr das einzige in der Welt, das mir geblieben ist, sind Tomaten.”