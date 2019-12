Das süße Elefanten-Baby aus Halle hat einen Namen

Anzeige

Halle. Das Elefanten-Baby aus dem Zoo Halle hat einen Namen: Elani. Am kommenden Mittwoch werde das Mädchen symbolisch getauft, teilte der Zoo am Freitag mit.

In den vergangenen Wochen konnten Zoofreunde Vorschläge für einen passenden Namen einreichen. Aus Tausenden Ideen wurden anschließend fünf Favoriten ausgewählt.

Elefantenmädchen im September geboren

Mit rund 1825 Stimmen votierten die meisten Menschen für Elani. Dahinter folgten Malou, Talisa, Malia und Sarabi. Insgesamt gaben 5420 Menschen ihre Stimme ab.

Das Elefantenmädchen wurde am 20. September geboren. Seitdem wächst es in Obhut von Mama Tana in der Elefantenherde des Zoos auf.

RND/dpa