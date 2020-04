Das sind die erfolgreichsten Tier-Influencer der Welt

Anzeige

Nicht nur in der Menschenwelt gibt es erfolgreiche Influencer - sondern auch in der Tierwelt. So ist Zwergspitz Jiffpom quasi die vierbeinige Version von Kim Kardashian. Das Hündchen hat mehr als 10 Millionen Follower auf Instagram und verdient an einem einzelnen Werbe-Posting bis zu 45.000 Dollar. Jiffpom taucht nicht nur gleich dreimal im Guinessbuch der Rekorde auf, sie war auch schon in einem Musikvideo von Katy Perry zu sehen. Damit steht das Schoßhündchen an der Spitze der zehn bestbezahlten „Petfluencer“, die von der Webseite „GuarantorLoans.com“ zusammengestellt wurde.

Platz eins: Schoßhündchen Jiffpom

Platz zwei: “Nala Cat”

Auf Platz zwei der knuffigen Top 10 kommt „Nala Cat“. Das Kätzchen wurde von seinem Frauchen aus dem Tierasyl gerettet und hat inzwischen 4,3 Millionen Follower auf Instagram. Nala Cat hat unter anderem feste Werbeverträge mit Katzenfuttermarken und kassiert pro Posting bis zu 19.847 Dollar.

Platz 3: Mops “Doug the Pug”

Doug the Pug wird von seinem Besitzer in die witzigsten Outfits gesteckt und belustigt 3,9 Millionen Follower damit. Sein Herrchen kommt vor Lachen kaum in den Schlaf – weil er pro Posting mit seinem Hund bis zu 17.897 Dollar überwiesen bekommt. Dazu wird der Mops immer wieder für Werbungen gebucht.

Platz 4: Füchsin Juniper

Juniper ist als Füchsin einzigartig als „Pet-Fluencer“ und hat 2,9 Millionen Follower. Sie wurde von ihrem Herrchen von einer Pelz-Farm gerettet. Der beste Freund der verschmusten Füchsin ist Hofhund Moose. Von Juniper können Fans nicht nur T-Shirts und Anstecknadeln kaufen, für Werbe-Postings müssen Kunden bis zu 13.541 Dollar abdrücken.

Platz 5: Hund Maru

Maru lebt in Japan und hat 2,5 Millionen Follower. Eigentümer Shinjiro Ono hatte den Shiba Inu als Welpen in einem Zoogeschäft entdeckt und ihn zum Online-Star gemacht. Maru verdient bis zu 11 723 pro Produkt-Posting.

Platz 6: Golden Retriever Tucker

Golden Retriever Tucker hat nicht nur 2,4 Millionen Instagram-Follower, sondern auch 1,8 Millionen Abonnenten auf seinem Youtube-Kanal. Dort postet Frauchen Courtney Budzyn seine täglichen Abenteuer. Tucker verdient pro Werbe-Posting bis zu 10.745 Dollar.

Platz 7: Langhaarkatze Smoothie

Smoothie kann sich mit dem inoffiziellen Titel „Schönste Katze der Welt“ schmücken. Die britische Langhaarkatze lebt in den Niederlanden und ihr Erfolg kam für Herrchen Arvid van Boekel unerwartet: „Ich wollte einfach meine vielen Bilder von ihr irgendwo reinstellen und plötzlich ist die Followerzahl explodiert“. Inzwischen hat Smoothie 2,2 Millionen Online-Anhänger und bekommt 10.200 Dollar pro Werbung.

Platz 8: Bulldogge Blogger

Bulldog Blogger lebt in Russland. Die Bulldogge hat 2,1 Millionen Follower und macht in diversen Kostümen – von Prinzessin zu Soldat - Werbung für zumeist russische Produkte. Für 9941 Dollar pro Posting.

Platz 9: Hund Tuna

Attraktiv ist Tuna nicht gerade. Aber auch mit einem ungewöhnlichen Gesicht kann man als Hund online richtig Geld machen. 2,1 Millionen Fans folgen dem Hündchen, das Frauchen Courtney Dasher im kalifornischen San Diego im Straßengraben gefunden hatte. Tuna dankt es ihr, in dem seine Werbepartner-Posting dem Frauchen jeweils durchschnittlich 9787 Dollar bringen.

Platz 10: Wolfshund Loki

Wolfshund Loki hat 2 Millionen Follower und bekommt pro Werbe-Posting 9259 Dollar. Zu den Unternehmen, die ihn unter Vertrag haben, gehören unter anderem Mercedes und GoPro. Frauchen Kelly Lund kündigte 2013 ihren Job, um ihren vierbeinigen Lieblings Vollzeit zu managen.

