Dank für Corona-Einsatz: 8000 Tüten Schokolade für Klinik-Mitarbeiter

Göttingen. Die Universitätsmedizin in Göttingen (UMG) hat 8000 Mitarbeiter. Mit der Unterstützung von Partnern und Kunden haben die Real-Märkte in der Unistadt pünktlich zu Ostern am Karfreitag 8000 Tüten mit Schokolade an die Ärzte, Pfleger, Reinigungskräfte und Co. geliefert, wie das “Göttinger Tageblatt” (GT) berichtet.

Unzählige Kartons voll mit Schokolade stapelten sich demnach am Karfreitag auf der Rampe des Versorgungsgebäudes der UMG. Jeder der Kartons war randvoll gefüllt mit einzeln hygienisch in Plastik verpackten Ostertüten, wie das GT berichtet. Die Tüten wiederum waren gefüllt mit Schokoladenhasen und Ostereiern der Firma Lindt. „Das sind insgesamt 744 Kilogramm Schokolade”, so Evgenia Gatsioudi vom Real-Markt im Kauf Park.

RND/hsc