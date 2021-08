Covid-19-Tragödie: Vierfache Mutter stirbt zwei Wochen nach ihrem Mann

Anzeige

Nach einem einwöchigen Kirchenzeltlager wurde Lydia Rodriguez aus Galveston, Texas, positiv auf das Coronavirus getestet. Die 42-jährige Klavierlehrerin, die sich bis dato für körperlich stark genug gefühlt hatte, das Virus, falls sie es denn treffe, mit körpereigenen Abwehrkräften zu besiegen, bat um eine Impfung. Doch es war zu spät, wie ihre Cousine Dottie Jones der „Washington Post” berichtete. Sie wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Am Montag starb die vierfache Mutter, nicht ohne ihrer Familie ein Versprechen abgerungen zu haben: „Bitte sorgt dafür, dass meine Kinder geimpft werden.”

Besondere Tragik: Zwei Wochen zuvor war ihr Ehemann Lawrence Rodriguez (49) ebenfalls an Covid-19 gestorben. Auf der Intensivstation lagen sie am Ende fast Seite an Seite und kämpften um ihr Leben. 21 Jahre waren sie miteinander verheiratet, jetzt sind ihre Kinder Vollwaisen.

Die Rodriguez’ zählen zu den Millionen Amerikanern, die bislang noch keine Dosis eines Coronavirus-Impfstoffs erhalten haben. „Lydia hat nie wirklich an Impfstoffe geglaubt”, sagte Jones gegenüber der „Washington Post”. „Sie hat geglaubt, dass sie alles selbst in die Hand nehmen kann, dass man eigentlich keine Medikamente braucht.

Als Krankenschwester für Neugeborene war Jones hingegen mit den schwerwiegenden Auswirkungen von Covid-19 auf Mütter und Babys bestens vertraut. „Ich wusste, dass sie sich nie impfen lassen würde”, berichtet Jones. „Ich war sehr besorgt.” Rodriguez’ Ehemann teilte die Ansichten seiner Frau.

Die Familie hatte niemandem von ihrer Infektion erzählt

Die Familie hatte niemandem erzählt, dass sie krank war, bis Rodriguez’ Ehemann seine Frau am 12. Juli ins Krankenhaus fuhr, weil sie unter Atemnot litt. Rodriguez wurde auf der Intensivstation aufgenommen, und ihr Mann wurde zunächst auf einer anderen Station untergebracht, erinnert sich Jones.

Familienmitglieder besorgten Lebensmittel und Medikamente für die vier Kinder des Paares, die ebenfalls infiziert waren und zu Hause unter Quarantäne standen. Das jüngste Kind war das einzige, das leichte Symptome zeigte, so Jones. Die anderen waren symptomlos.

Kurz bevor er an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde, beantragte Lawrence Rodriguez eine Impfung gegen das Coronavirus, erinnert sich Jones, aber auch für ihn kam jede Rettung zu spät. Er starb am 2. August. Zu diesem Zeitpunkt war Lydia Rodriguez bereits vollständig auf eine Sauerstoffmaske angewiesen, und konnte nicht mehr mit ihren Kindern sprechen. Jones versuchte zu der Zeit Rodriguez zu trösten: „Wir beten für dich und kümmern uns um die Kinder.”

Die Familie hat Lydia Rodriguez’ letzten Wunsch an die 18-jährigen Zwillinge des Paares weitergegeben, sagte Jones. Ein Termin für die elfjährige Tochter wird vereinbart, sobald sie die Voraussetzungen (Mindestalter zwölf Jahre). Der 16-jährige Sohn des Paares wird die Impfung in Kürze erhalten. Eine Onlinespendenaktion wurde ins Leben gerufen, um den Rodriguez-Kindern zu helfen. Die Gerichte müssen demnächst entscheiden, wer der Vormund der Minderjährigen werden soll.