Tausende Menschen flüchten vor Waldbrand nahe der Côte d’Azur in Frankreich

Paris. Vor einem Waldbrand nahe der Côte d’Azur sind Tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Mehr als 900 Feuerwehrleute kämpften am Dienstag gegen die Flammen, die sich durch umliegende Wälder fraßen, wie der Zivilschutz mitteilte. Unterstützt wurden sie von Löschflugzeugen und Helikoptern. Durch den Brand erlitten mindestens 22 Menschen Rauchvergiftungen oder leichte Verletzungen, wie ein Mitglied der Verwaltung des Départements Var sagte.

Ausgangspunkt des seit Montagabend wütenden Waldbrands war demnach eine Stelle, die sich rund 40 Kilometer landeinwärts vom Ferienort Saint-Tropez befand. Angefacht wurden die Flammen von Starkwinden vom Mittelmeer. Bis Dienstagmorgen hat das Feuer nach Verwaltungsangaben rund 500 Hektar Wald vernichtet.

In der malerischen Region wurden fast 6000 Menschen aus Häusern und Dutzende Campingplätzen evakuiert. Andere saßen allerdings in einem Erholungszentrum für Angestellte der Fluggesellschaft Air France fest. Behörden ließen Straßen sperren, blockierten den Zugang zu Wäldern in der Region und mahnten zur Vorsicht.

Pflegeheim westlich von Athen geräumt

In den vergangenen Wochen hat es auch in anderen Teilen Europas und in Nordafrika Waldbrände gegeben. Nordwestlich der griechischen Hauptstadt Athen kämpften am Dienstag laut Feuerwehr hunderte Einsatzkräfte gegen einen großen Waldbrand. Er war am Montag ausgebrochen, nachdem kurz zuvor ein Feuer in der Gegend Keratea südöstlich von Athen begonnen hatte. Ein Pflegeheim und etliche Dörfer nordwestlich von Athen mussten geräumt werden.

Seit Monatsbeginn gab es Hunderte Waldbrände in Griechenland, dessen Einwohner die längste und heftigste Hitzewelle seit Jahrzehnten erleben. Durch Waldbrände kamen zudem zuletzt in Algerien mindestens 75 Menschen um, in der Türkei mindestens 16. Auch Italien meldete etliche Todesfälle durch Flächenbrände.

Jerusalem in Rauch gehüllt

Die israelische Feuerwehr kämpfte den dritten Tag in Folge gegen einen Waldbrand westlich von Jerusalem vor. Das Feuer soll rund 20 Quadratkilometer Landfläche verwüstet haben. Es ist eines der größten Waldbrände in der Geschichte Israels. Der Brand hüllte Jerusalem in eine schwarze Rauchwolke. An der Bekämpfung des Feuers beteiligten sich auch palästinensische Einsatzkräfte. Am Montag bat Israel das verbündete Griechenland um Hilfe im Kampf gegen die Flammen. Außenminister Jair Lapid erklärte, er habe sich auch an Zypern, Italien und Frankreich gewandt.

Feuerwehrchef Dedi Simchi sagte, die Brandursache werde noch ermittelt. Der Waldbrand sei aber Folge „menschlicher Aktionen“, sagte er vor Reportern. Das heiße, trockene Wetter und kurze Winter in den vergangenen Jahren haben die bewaldeten Hügel nahe Jerusalem besonders waldbrandanfällig gemacht.