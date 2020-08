Coronavirus: Mindestens 95 Menschen infizieren sich an FKK-Strand

Anzeige

Cap d'Agde. An einem FKK-Strand im französischen Ferienort Cap d’Agde bei Montpellier haben sich 95 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Sie wurden nach ihrem Besuch positiv auf das Virus getestet. Die französischen Gesundheitsbehörden sprechen von einem “sehr besorgniserregenden” Ausbruch an der südfranzösischen Küste, berichtet “Daily Mail”.

Rund 50 weitere Besucher gaben an, dass sie sich nach einiger Zeit krank gefühlt hätten. Einige Testergebnisse der knapp 750 durchgeführten Abstriche stehen noch aus.

Meistbesuchte FKK-Anlage der Welt

Die französischen Behörden appellierten erneut an die Vernunft der Menschen. Sie sollen die Hygieneregeln einhalten und eine Maske tragen – auch am FKK-Strand. Der Ferienort Cap d’Agde ist sehr bekannt in der Nacktszene und lockt auch Swinger an, die ihre Vorlieben im FKK-Viertel “Village Naturiste” in Cap d’Agde ausleben können. Mit 1,5 Millionen Besuchern jährlich handelt es sich um die meistbesuchte FKK-Anlage der Welt.

Frankreich wurde von der Pandemie schwer getroffen, bisher wurden mehr als 30.500 Todesfälle registriert. Zuletzt war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wieder gestiegen. Am Freitag meldeten die Gesundheitsbehörden 4586 neue Infektionen.