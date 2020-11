Coronavirus: Italien verbietet Weihnachten mit der Großfamilie

Anzeige

Anzeige

Schlechte Nachrichten für Italiener, die eigentlich alle Jahre wieder das Weihnachtsfest im Kreise der (Groß-)Familie feiern. Die italienische Regierung plant wegen der Corona-Pandemie eine Verordnung für die Weihnachtszeit, die große Familienzusammenkünfte verbieten soll.

Vize-Gesundheitsministerin Sandra Zampa kündigte am Dienstag gegenüber der italienischen Tageszeitung „La Stampa“ an, dass sich Familien während der Feiertage „nur im engsten Kreis treffen können, Verwandte ersten Grads, Geschwister. Die meisten gegenwärtigen Anti-Covid-Maßnahmen sollen über die Weihnachtsfeiertage in Kraft bleiben.“

“Familien-Festessen sollten nicht stattfinden”

Auch Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri spricht sich gegen Feierlichkeiten im großen Rahmen aus – und trifft das italienische Volk, das bekannt für Feiern im Kreise der Familie ist, damit schwer: „Auch an Weihnachten müssen wir zwischenmenschliche Kontakte einschränken und vermeiden. Es gelten die gleichen Empfehlungen wie heute, Familienfestessen sollten nicht stattfinden.“

Anzeige

Hintergrund der massiven Einschränkungen mit Blick auf die anstehenden Feiertage sind die abermals steigenden Corona-Infektionszahlen sowie die zunehmende Anzahl der Patienten auf den Intensivstationen. Letztere würden bald eine „kritische Schwelle“ erreichen, erklärte der Präsident des Obersten Gesundheitsinstituts, Silvio Brusaferro, bei einer Pressekonferenz.

Anzeige

Video 18.487 neue Corona-Infektionen in Deutschland 0:50 min In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 18 487 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. © dpa

Italiens Gesundheitsbehörden meldeten am Dienstagabend rund 35.000 Neuinfektionen in 24 Stunden. 580 Menschen starben an den Folgen der Erkrankung mit dem Virus.