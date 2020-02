Coronavirus: Chinesischer Regisseur und seine Familie sterben in kürzester Zeit

Anzeige

Anzeige

Der chinesische Regisseur Chang Kai, seine Schwester und seine Eltern sind am Coronavirus gestorben, wie “The Guardian" berichtet. Sie standen demnach in der Stadt Wuhan, dem Epizentrum des Virus’, in ihrem Zuhause unter Quarantäne und kamen alle innerhalb weniger Wochen ums Leben.

Nachdem der Vater des Regisseurs Ende Januar als erster in der Familie am Coronavirus erkrankt war, pflegte Chang Kai ihn dem Bericht zufolge zu Hause. Auch seine Mutter hatte sich demnach kurz darauf mit dem Virus infiziert. Beide starben bereits Anfang Februar.

Der 55-jährige Regisseur hatte sich laut “Guardian” ebenfalls infiziert und schrieb eine Abschiedsnachricht an seine Freunde und seinen Sohn, der in London lebt: “Ich verabschiede mich von denen, die ich liebe und von denen, die ich geliebt habe!” Am 14. Februar, zwei Wochen nach dem Tod seiner Eltern, starb auch der Regisseur selbst - wenige Stunden danach seine Schwester. Auch seine Frau befindet sich in keiner guten Verfassung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zweifel an “Hausquarantäne”

Die Anzahl der Todesopfer ist vor allem in Wuhan und rund um die Provinz Hubei höher als im Rest des Landes. Viele Patienten haben laut “Guardian” Probleme, einen Platz im Krankenhaus zu bekommen, obwohl sogar neue Krankenhäuser aufgrund des Coronavirus gebaut wurden. Deshalb hatte die Regierung angewiesen, bei ersten Symptomen zu Hause zu bleiben. Mittlerweile hat man laut der Zeitung aber die Befürchtung, dass das die Zahl der Opfer verschlimmert haben könnte.

Die WHO gab zwar begannt, dass in vier von fünf Fällen die Krankheit mild verlaufen würde, nur rund 20 Prozent hätten schlimmere Symptome. Dennoch starben einige Patienten trotz intensiver medizinischer Behandlung.

Bildergalerie Auswirkungen des Coronavirus - so ist die Lage in China 1 von 14 1 von 14 Computergrafik eines menschlichen Coronaviruspartikels. Coronaviren infizieren in erster Linie die oberen Atemwege und den Magen-Darm-Trakt und können Erkältungen, Magen-Darm-Infektionen und SARS (schweres akutes respiratorisches Syndrom) verursachen. @ Quelle: imago/Science Photo Library

RND/lth