Coronavirus bei Hauskatzen nachgewiesen

New York. Im US-Staat New York sind zwei Hauskatzen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Die Tiere hätten leichte Atemprobleme und würden wohl wieder gesund werden, teilten die Behörden mit. Es sei die erste bekannte Infektion von Haustieren in den USA. Zuvor war das Virus in einem Zoo in der Bronx bei sieben Löwen und Tigern festgestellt worden.

Auch in anderen Ländern sind gelegentlich Tiere mit dem Virus infiziert worden. Einige Tierarten können sich den Behörden zufolge bei Menschen anstecken, das Virus aber nicht wieder auf Menschen übertragen. Experten empfehlen Tierhaltern, die an Covid-19 erkrankt sind, Kontakt mit Haustieren möglichst zu vermeiden und einen Mundschutz zu tragen, wenn sie diese füttern.

RND/AP