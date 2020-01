Anzeige

Anzeige

Das aus China stammende Coronavirus lässt immer mehr Menschen an einer neuen Lungenkrankheit sterben und hat inzwischen auch Europa erreicht. Das chinesische Staatsfernsehen berichtete am Samstag über mittlerweile 41 Todesopfer und knapp 1300 Infizierte in der Volksrepublik - rund ein Drittel mehr als noch am Vortag. Inzwischen gibt es auch in Frankreich als erstem Land der EU bestätigte Infektionen. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Notstand in Hongkong wegen Coronavirus

11.14 Uhr: Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong hat wegen des Coronavirus den Notstand ausgerufen. Nach den Feiertagen über das chinesische Neujahrsfest bleiben Grundschulen und weiterführende Schulen für zwei weitere Wochen geschlossen, wie die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam am Samstag verkündete. Züge und Flüge nach Wuhan würden eingestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

EU-Behörde: Weitere Fälle von Coronavirus in Europa wahrscheinlich

11.13 Uhr: Nach den ersten bestätigten Fällen der neuartigen Lungenkrankheit in Europa geht die EU-Präventionsbehörde ECDC von weiteren Funden auf dem europäischen Kontinent aus. „Zu diesem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich, dass es mehr importierte Fälle in Europa geben wird“, teilte die im schwedischen Solna ansässige Behörde am Samstag mit. Auch wenn viele Dinge über das Virus weiter unbekannt seien, hätten die europäischen Länder die nötigen Kapazitäten, um einen Ausbruch direkt nach dem Entdecken von Fällen zu verhindern und zu kontrollieren.

Verdacht auf neue Lungenkrankheit: Wie wird in Deutschland geprüft?

11.11 Uhr: Auch wenn das Risiko der neuen Lungenkrankheit für Deutschland weiter als gering eingestuft wird, melden sich zunehmend Menschen mit vermeintlichen Symptomen in Praxen und Kliniken. Wie in Deutschland auf das Coronavirus getestet wird, lesen Sie hier.

Anzeige

Weiterer Fall von Coronavirus in Japan

10.50 Uhr: Japan hat einen dritten Fall der neuen Lungenkrankheit aus China bestätigt. Die Frau in ihren 30ern lebe in der chinesischen Metropole Wuhan, wo das neuartige Coronavirus im Dezember ausgebrochen war, gab das Gesundheitsministerium in Tokio am Samstag bekannt. Die Frau, zu deren Nationalität das Ministerium keine Angaben machte, war am 18. Januar mit drei Angehörigen in Japan angekommen. Zu dem Zeitpunkt habe sie keine Symptome gehabt, später jedoch Fieber und Husten bekommen. Sie sei in eine Klinik in Tokio gegangen und dort positiv auf den Erreger getestet worden, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf das Ministerium.

Anzeige

Aus Angst vor Virus: Wuhan stoppt Autoverkehr

10.44 Uhr: Im Kampf gegen die Lungenkrankheit will die schwer betroffene zentralchinesische Metropole Wuhan jetzt auch den Autoverkehr weitgehend stoppen. Wie das Staatsfernsehen am Samstag unter Hinweis auf die Krisenzentrale in Wuhan berichtete, werden die größeren Bezirke der Elf-Millionen-Stadt von Sonntag an für Fahrzeuge geschlossen. Ausnahmen gebe es nur für Autos mit besonderen Genehmigungen, für Behördenfahrzeuge und Versorgungstransporte.

Gesundheitskommission schickt 1230 Mediziner nach Wuhan

9.18 Uhr: Die chinesische Gesundheitskommission hat 1230 medizinische Kräfte in die schwer von der neuen Lungenkrankheit betroffene Metropole Wuhan in Zentralchina entsandt. Drei von sechs Gruppen haben schon ihre Arbeit vor Ort aufgenommen, wie das Staatsfernsehen am Samstag berichtete. Ferner stellte das Industrieministerium (MIIT) 14.000 Schutzanzüge bereit.

RND/seb/dpa