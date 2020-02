Corona-Wahnsinn: Ukrainer bewerfen Landsleute mit Steinen

Anzeige

Ukrainer haben am Donnerstag gewaltsam gegen die Aufnahme von Dutzenden Personen aus Wuhan protestiert. Ein Flugzeug mit 45 Ukrainern und 27 Personen anderer Nationalität war am Morgen aus dem Epizentrum der Coronavirus-Epidemie in China abgeflogen. Viele der Passagiere sollten für eine zweiwöchige Quarantäne in ein Sanatorium in Nowi Sanschari gebracht werden, doch Hunderte Bewohner des Orts protestierten dagegen. Sie hatten Angst, sich anzustecken.

Polizisten und ein Zivilist kamen ins Krankenhaus

Steine zerbrachen ein Fenster von einem der Busse, in denen die Passagiere vom Flughafen zum Sanatorium gebracht wurden, doch sie wurden offenbar nicht verletzt. Neun Polizisten und ein Zivilist kamen laut Polizei ins Krankenhaus.

Unter den Ausgeflogenen waren Bürger Weißrusslands, Kasachstans, Argentiniens, Ecuadors, Costa Ricas, der Dominikanischen Republik, Panamas und anderer Länder. Das Flugzeug machte in Kasachstan einen Zwischenstopp, um die Kasachen abzusetzen. Das argentinische Außenministerium dankte der Ukraine für ihre "Großzügigkeit".

RND/AP