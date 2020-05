Corona und Casinos: In Las Vegas sollen wieder die Würfel rollen

Lichter aus in der Glitzerstadt: Eine digitale Tafel am Las Vegas Strip zeigt in der Coronavirus-Pandemie den Hinweis des US-Gesundheitsministeriums an, die Verbreitung von Keimen zu verhindern. Am 4. Juli soll das Spiel in der Wüste von Nevada wieder beginnen. © Quelle: John Locher/AP/dpa