Defekte Charge sorgt für übermäßig viele positive Corona-Tests in Kieler Testzentrum

Kiel. In einem Kieler Testzentrum haben defekte PCR-Tests für Aufregung gesorgt: Am Dienstagmorgen waren zunächst die Testergebnisse von vier Mitarbeitern des Zentrums und von den ersten sieben Kunden positiv. Das berichten die „Kieler Nachrichten“. Hans Bodo Ockenfels, der Leiter des Testzentrums, berichtet, dass die Mitarbeiter sofort in Quarantäne geschickt worden seien. Doch mit den weiteren positiven Ergebnissen habe die Fehlersuche begonnen.

Komplette Charge fehlerhaft

„Schnell war klar, dass die Testergebnisse unrealistisch sind“, wird Ockenfels zitiert. Nach einer Anfrage beim Medizin-Großhändler stellte sich heraus, dass die komplette Charge mit 500 Test-Kits fehlerhaft sei. „Sobald wir sicher wissen, dass die Tests einer anderen Charge sicher sind, können sich Bürger wieder bei uns testen lassen“, so Hans Bodo Ockenfels. Bis dahin werde alles desinfiziert und das Personal ausgetauscht. Er erwarte die Wiederaufnahme des Betriebs bis zum Dienstagnachmittag.

300 bis 400 Kunden kommen nach Angaben des Leiters täglich in das Kieler Testzentrum. Warum die Tests fehlerhaft waren, ist nicht bekannt. Doch benötigen sie eine bestimmte Temperatur – wenn diese nicht eingehalten werden, können sie fehlerhaft sein.