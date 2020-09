Corona-Regeln verschärft: Briten feiern letztes Wochenende

Anzeige

London. Großbritannien verschärft ab dem heutigen Montag die Corona-Regeln, bei Treffen sind nur noch bis zu sechs haushaltsfremde Personen erlaubt. Deshalb nutzten viele Briten das Wochenende, um noch einmal ausgiebig zu feiern und sich mit Freunden am Strand zu treffen.

“Diese neue Regeln bedeuten, dass wir für eine Ewigkeit nicht mehr als Gruppe zusammen ausgehen können. Es könnte sein, dass wir uns sogar erst nach Weihnachten wieder sehen - deshalb wollten wir noch einmal mit Stil ausgehen”, zitiert die britische “Daily Mail” unter anderem einen 24-Jährigen.

Im ganzen Land feierten junge Menschen - Bilder zeigen Partys auf den Straßen von London, Leeds, Brighton, Birmingham und Nottingham. Auch am Strand von Bournemouth trafen sich viele bei schönem Wetter, um die Zeit gemeinsam mit Freunden zu verbringen.

Politiker halten Ausgangssperre für möglich

Das ist nun erst einmal vorbei. Sogar eine Ausgangssperre ab 22 Uhr haben Politiker zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorgeschlagen. Sie könnte noch diese Woche in Kraft treten. “Junge Leute kommen zusammen, haben Spaß, manchmal ein bisschen zu viel, und vergessen die Regeln”, sagte Justizminister Robert Buckland. Eine Ausgangssperre sei der nächste logische Schritt, würden die Coronafälle nicht zurückgehen.

Während es eine Weile so aussah, als habe Großbritannien Covid-19 im Griff, ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder stark gestiegen. In den vergangenen drei Tagen wurden täglich mehr als 3000 Neuinfektionen gemeldet. Vor allem unter den 17- bis 21-Jährigen hat sich das Virus stark ausgebreitet - was auch an illegalen Partys in den vergangenen Wochen lag.

Vor allem junge Leute waren am Wochenende in Soho, Londons Ausgangsviertel, unterwegs. © Quelle: imago images/VXPictures.com

Innenministerin droht mit Eintrag ins Strafregister

Selbst bei Treffen mit sechs Personen sollen Social-Distancing-Regeln eingehalten werden, heißt es in der neuen Verordnung. Ausgenommen von der Sechs-Personen-Regel sind nur Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Beerdigungen. Dort liegt das Limit bei 30 Personen.

Auch in Bildungseinrichtungen, bei Sportveranstaltungen und in Firmen dürfen mehr als sechs Personen zusammen kommen, wenn sie den Mindestabstand einhalten. Aktuell sieht die Verordnung eine Strafe von 100 Pfund vor, wenn Regeln gebrochen werden - doch der “Sun” zufolge will Innenministerin Priti Patel, dass es dafür auch einen Eintrag ins Strafregister gibt.

Doch die Briten gehen noch weiter: 4,5 Millionen Bürger, die als Risikopatienten eingestuft worden sind, sollen Briefe mit genauen Anweisungen bekommen. Sollte sich die Lage nicht entspannen, kann angeordnet werden, dass sie zu Hause bleiben müssen.