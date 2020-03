Corona-Quarantäne: Virus trennt Paar nach 60 Ehejahren

Anzeige

Im US-Bundesstaat Washington trennt das Coronavirus ein Paar, das bereits seit 60 Jahren verheiratet ist, berichtet RTL. Das Pflegeheim, in dem der 89-jährige Gene Campbell lebt, steht demnach wegen des Coronavirus unter Quarantäne. Seine Frau Dorothy versuchte gemeinsam mit ihrem Sohn über das Telefon und durch eine Fensterscheibe Kontakt zu ihrem Mann aufzunehmen.

Das Pflegeheim in Kirkland soll besonders schwer von dem Coronavirus betroffen sein. Jeder vierte Bewohner zeigt mittlerweile Symptome, heißt es in dem Bericht. Gerade für ältere Menschen kann eine Infektion gefährlich sein. Schon sechs Bewohner des Heims seien an den Folgen des Virus gestorben. Die Behörden ermitteln nun, ob das Pflegeheim fahrlässig mit den Gefahren einer Corona-Infektion umgegangen ist, so RTL.

Bildergalerie Auswirkungen des Coronavirus - so ist die Lage in China

RND/lth





