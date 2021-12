Tausende Teilnehmer bei illegalen Protesten gegen Corona-Maßnahmen

Anzeige

Erneut sind am Montagabend in mehreren ostdeutschen Bundesländern Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Teils wurden die nicht angemeldeten Demonstrationen von der Polizei unterbunden.

Im sächsischen Bautzen etwa seien rund 350 Menschen in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Sie seien gestoppt worden, von 30 Beteiligten seien die Personalien aufgenommen worden. Zudem habe es eine Versammlung auf dem Kornmarkt in Bautzen gegeben, bei der die Polizei ebenfalls eingeschritten sei. Der Platz sei zu voll gewesen, die Anwesenden seien aufgefordert worden, sich zu entfernen.

Auch in Freiberg in Sachsen sei ein unzulässiger Aufzug gestoppt worden, so die Polizei auf Twitter. Nach Schätzungen eines dpa-Fotografen bewegte sich die Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich.

Einsatzkräfte der Polizei kesselten in Chemnitz Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen ein. © Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In Chemnitz sind nach dpa-Informationen einige Hundert Protestierende nur ein paar Hundert Meter weit gekommen. Dann kesselten die Einsatzkräfte sie ein. Die Polizei teilte mit, sie werde Identitäten feststellen und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen fertigen.

Thüringen: Größere Proteste in Altenburg und Bad Salzungen

Auch in Thüringen gab es am Montagabend an zahlreichen Orten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Dabei lagen die Teilnehmerzahlen meist höher als nach den Corona-Regeln derzeit zulässig, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten hätten versucht, keine Aufzüge zuzulassen und die Verantwortlichen in den nicht angemeldeten Demos ausfindig zu machen. Schwierig sei es aber gewesen, überall mit einer ausreichenden Zahl von Einsatzkräften zu sein.

Die größten Proteste gab es nach vorläufiger Einschätzung der Polizei in Altenburg mit etwa 600 Teilnehmern und in Bad Salzungen mit 500 Teilnehmern. Zulässig sind derzeit in Thüringen nur ortsfeste Kundgebungen mit maximal 35 Menschen. Auch in Eisenach, Nordhausen, Arnstadt, Jena, Saalfeld, Sömmerda und weiteren Städten habe es Demonstrationen gegeben

Sachsen-Anhalt: Demonstrationen in Magdeburg und Halberstadt

In Sachsen-Anhalt meldete die Polizei am Abend ebenfalls Proteste in mehreren Orten. Wie eine Sprecherin der Polizei Magdeburg sagte, fand in der Landeshauptstadt eine Demonstration statt. Dagegen war auch Gegenprotest angemeldet worden. Zu Teilnehmerzahlen wollte die Sprecherin am Abend nichts sagen. Die Einsätze liefen noch, sagte sie.

Auch in Halberstadt im Harz war Corona-Protest erwartet worden. Die frühere Grünen-Vorsitzende Susan Sziborra-Seidlitz beobachtete das Demogeschehen und berichtete auf Twitter von einigen Hundert Anwesenden auf dem Domplatz. Die Polizei Halberstadt wollte sich zu Protest und Gegenprotest des Bündnisses Bunter Harz nicht äußern.

1600 Demonstranten in Rostock

In Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) stieg die Zahl der Teilnehmer an der montäglichen Demonstration erneut deutlich an. Nach Polizeischätzungen setzten sich am Abend zunächst etwa 1600 Menschen im Rahmen eines Protestzugs durch die Innenstadt in Bewegung. „Wir fordern die sofortige Beendigung und Aufhebung aller Corona-Maßnahmen“, hieß es zuvor in einem Redebeitrag. Kritik übte der Redner an den vermeintlich gefährlichen Corona-Impfstoffen. Auf zahlreichen Plakaten wurde vor einer Impfpflicht gewarnt, aber auch Medien wurden für ihre Berichterstattung kritisiert.

Schon am Montag vor einer Woche war die Demonstration mit 850 Menschen nach Polizeiangaben fast siebenmal so groß wie in der Vorwoche gewesen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben ihr Personal entsprechend aufgestockt. Schon zu Beginn kam es zu Sperrungen für den Verkehr.

Nach Aussage einer Polizeisprecherin verlief die Demonstration zunächst ruhig. Die Organisatoren bemühten sich, den Protestzug zu entzerren, um Mindestabstände einzuhalten. Sie wiesen immer wieder auf die Maskenpflicht hin, die bei Unterschreitung des Mindestabstandes drohe. Vielfach seien die Abstände aber nicht eingehalten worden, berichtet die „Ostsee-Zeitung“.

Lage in Dresden blieb ruhig

Entgegen den Befürchtungen der Polizei blieb die Lage vor dem Sächsischen Landtag während einer Sondersitzung am Montag ruhig. Es seien keine Demonstranten mehr vor dem Parlament, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Zu Spitzenzeiten seien etwa 50 Menschen festgestellt worden. Die Polizei hatte große Proteste vor dem Parlamentsgebäude erwartet, der am Montag die Feststellung der epidemischen Lage im Freistaat beschloss.

Am Mittag hatten die Sicherheitskräfte eine Gruppierung im Stadtzentrum als verbotene Versammlung gewertet, die aufgelöst wurde. Die Identitäten derjenigen, die sich nach Aufforderung nicht vom Platz entfernen wollten, wurden festgestellt, wie die Polizei weiter bei Twitter schrieb. „Es hat sich gezeigt, dass der Einsatz rund um den Sächsischen Landtag notwendig war. Einige Unbelehrbare fanden sich trotz der bestehenden Corona-Regeln vor Ort ein. Wir haben diese unzulässigen Versammlungen schnell und konsequent aufgelöst“, sagte Polizeipräsident Jörg Kubiessa.

Kretschmer kündigt hartes Vorgehen gegen Corona-Leugner an

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verurteilte am Montag im Dresdner Landtag den Fackelaufmarsch mutmaßlicher Rechtsextremer vor dem Privathaus von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) scharf. Das sei eindeutig eine Grenzüberschreitung und ein Versuch der Einschüchterung, sagte er. Auch der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die scheidende Bundesregierung verurteilten die Bedrohung der Ministerin.

Kretschmer sagte: „Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, und das lassen wir uns nicht gefallen“. Er sicherte Köpping „einhundertprozentige Solidarität“ zu und kündigte ein hartes Vorgehen gegen verbotene Demonstrationen an.