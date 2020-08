Corona-Patient heiratet auf Intensivstation: „Covid-19 kann die Liebe nicht stoppen“

Anzeige

San Antonio. Die Infektion mit dem Coronavirus hatte für Carlos Muniz schwere Folgen, wochenlang kämpfte der Mann aus dem US-Staat Texas um sein Leben. Auch heute ist er noch nicht endgültig über dem Berg, benötigt immer noch Unterstützung beim Atmen. Doch das hinderte ihn nicht daran, einen lang geplanten Termin wahrzunehmen: Die Hochzeit mit der Liebe seines Lebens.

Muniz und seine Verlobte Grace waren in vollen Hochzeitsvorbereitungen, als er Anfang Juli krank wurde. Obwohl der 41-Jährige keine Vorerkrankungen hat und zu keiner Risikogruppe gehört, verschlimmerte sich sein Zustand zunehmend. Am 15. Juli wurde er ins Methodist Hospital von San Antonio eingeliefert. Dort kam er auf die Intensivstation und wurde an ein Sauerstoffgerät und eine ECMO-Maschine angeschlossen, die sein Blut mit Sauerstoff anreichert.

Krankenschwestern waren Trauzeuginnen

Als eine Krankenschwester erfuhr, dass die Hochzeit für den zweiten Sonntag im August geplant war, hatte sie eine Idee. Sie schlug dem Patienten vor, die Zeremonie im Krankenbett durchzuführen. Dem örtlichen TV-Sender KSAT sagte sie: „Die Aussicht, dass er doch heiraten kann, hat bei Carlos ein kleines Wunder bewirkt. Sein Zustand und seine Motivation, geheilt zu werden, haben sich in der letzten Woche stark verbessert.“

Am vergangenen Dienstag wurde dem bettlägerigen Bräutigam ein Smoking-Hemd angezogen. Braut Grace kam im Hochzeitskleid mit Schleier. Der Schwiegervater führte die Zeremonie – die live für den Rest der Familie gestreamt wurde – durch. Muniz‘ Arzt und Anästhesist rollten ihn im Bett zum „Altar“, zwei Krankenschwestern waren Trauzeuginnen.

„Diese Hochzeit ist wirklich wichtig für uns als Pflegeteam“, wird die Krankenschwester in einer Mitteilung des Klinikums zitiert. „Es war etwas ganz Besonderes für uns, ein Teil davon zu sein, und es war eine große Motivation für unser Team. Es zeigt, dass Covid-19 die Liebe nicht stoppen kann.“