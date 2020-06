Corona-Party auf Dorf in MV: Polizei löst Feier mit 50 Personen auf

Anzeige

Steinmocker. Am Samstagabend haben sich mehrere Dutzend Personen zu einer Corona-Party in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern verabredet. Ein Bürger, der von der Feier Wind bekam, informierte die Polizei. Eine Musik- und Tanzveranstaltung dieser Art ist derzeit genehmigungspflichtig. Wie eine Polizeisprecherin den “Lübecker Nachrichten” mitteilte, habe der 46-Jährige Veranstalter keine entsprechende Genehmigung vorweisen können. Die Beamten vor Ort hätten die Feier daraufhin aufgelöst.

Insgesamt seien etwa 50 Personen bei der Dorffeier gezählt worden. Nach Aufforderung durch die Polizei hätten die Anwesenden die Feier auch ohne Zwischenfälle verlassen. “Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde mittels WhatsApp zu der Veranstaltung eingeladen”, teilte die Sprecherin laut “LN” abschließend mit.