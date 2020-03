Corona: Pariser Eiffelturm strahlt mit “Merci”

Anzeige

Paris. Aus Solidarität mit den Helferinnen und Helfern im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist der Eiffelturm in Paris am Freitagabend erstmals mit besonderem Licht und dem Schriftzug "Merci" (Danke) erstrahlt. Künftig soll immer um 20 Uhr das Wort "Merci" an das Pariser Wahrzeichen projiziert werden, teilte die Stadt Paris am Freitag mit.

"Merci": der Eiffelturm in Paris. © Quelle: imago images/PanoramiC

Von 20.30 bis 23.00 wird der Turm die Pariserinnen und Pariser daran erinnern, zu Hause zu bleiben. Abwechselnd sollen auf dem Turm die Worte “Restez chez vous” und “Stay at Home” (Bleibt zu Hause) zu lesen sein. Zuletzt hatte der Eiffelturm aus Dank für das Krankenhauspersonal abends schon länger geglitzert als gewöhnlich.

