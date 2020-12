Corona-Pandemie zwingt mehr Mädchen weltweit in Ehen

Anzeige

Koidu. Marie Kamara wollte nicht heiraten. Die Schülerin aus Sierra Leone lehnte daher den Antrag des Mannes entschieden ab, an dessen Haus sie mit ihren Freunden vorbeigelaufen war. Marie wollte zur Schule gehen und lernen, aber der Druck der Pandemie wog schwerer als die Wünsche des Mädchens. Die Familie brauchte dringend Geld und die Eltern des Mannes zahlten bar.

Wenig später fand sich Marie in einem neuen Kleid auf einer Fußmatte wieder, während ihr die Schwiegereltern umgerechnet gut 40 Euro in einer aus einem Flaschenkürbis geschnitzten Schale überreichten. „Der Tag, an dem sie für mich bezahlten, war ein Freitag und dann bin ich mit zu seinem Haus gegangen“, sagt Marie nüchtern über ihre Eheschließung und fügt hinzu, dass sie nun wenigstens zwei Mal pro Tag essen könne. Das war zuvor nicht möglich. Im Bergwerk ganz in der Nähe fiel wegen der Corona-Pandemie immer weniger Arbeit an und auch in die Schneiderei des Stiefvaters kamen kaum noch Kunden. Nun war wenigstens genug Reis für Maries vier Schwestern da.

Hochzeiten im Verborgenen

In den vergangenen Jahrzehnten machten viele Länder wichtige Fortschritte im Kampf gegen die Zwangsverheiratung von jungen Mädchen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus haben jedoch Rückschläge auch in diesem Bereich mit sich gebracht: Die Vereinten Nationen schätzen, dass als Folge der Pandemie 13 Millionen Mädchen noch vor dem Alter von 18 Jahren verheiratet werden. Die Hochzeiten finden meist im Verborgenen statt. Aber die Hilfsorganisation Save the Children geht davon aus, dass allein in diesem Jahr fast eine halbe Million minderjährige Mädchen weltweit in Gefahr sind, verheiratet zu werden, die meisten in Afrika und Asien.

In den meisten Fällen erhalten die Eltern eine Mitgift von der Familie des Ehemannes, zum Beispiel ein Stück Land oder Vieh, aber auch Bargeld und das Versprechen, für die junge Braut zu sorgen. Das Mädchen muss im Gegenzug Hausarbeit für die Schwiegerfamilie verrichten und oft auf dem Hof arbeiten.

Verzweiflung durch finanzielle Not

Genauso rasch wie das Coronavirus verbreitete sich die finanzielle Not in der Welt. In Indien verloren wegen eines strengen Lockdowns ab Ende März Millionen Einwanderer ihre Arbeit. Die Schulen waren geschlossen und der finanzielle Druck auf die Familien wuchs, so dass die Zwangsverheiratung der Töchter in den Familien als Chance gesehen wurde, die Ausgaben zu reduzieren. Die Hilfsorganisation ChildLine India registrierte in den vier Monaten zwischen März und Juni 2020 insgesamt 5214 Eheschließungen Minderjähriger im ganzen Land. Die Dunkelziffer sei noch deutlich höher, weil die Mehrheit der Fälle nicht gemeldet werde.

Verhindern lassen sich diese Eheschließungen nur schwer, selbst dort, wo sie illegal sind. Die Kinderschutzbehörden in Bangladesch berichten von einem Fall, in dem sie von einer geplanten Hochzeit an einem Abend im Juni erfuhren. Die Eheschließung sollte innerhalb einer Stunde stattfinden. Sobald die Beamten eintrafen, flüchteten der Bräutigam und seine Familie. Die Eltern des Mädchens gaben an, sie seien verzweifelt, weil der Vater wegen der Pandemie seine Arbeit verloren habe. Sie versicherten aber, sie wollten die Hochzeit absagen. Sobald die Beamten gegangen waren, fand gegen 2 Uhr morgens die Zeremonie doch statt.

In Sierra Leone war der Anteil der verheirateten Minderjährigen zuletzt deutlich zurückgegangen. Er fiel von 56 Prozent im Jahr 2006 auf 39 Prozent im Jahr 2017 - ein großer Erfolg in den Augen der Kinderschützer. Seit Beginn der Pandemie jedoch verzichten die meisten Familien auf eine Zeremonie in einer Moschee oder Kirche. Die Eltern nehmen einfach das Angebot eines Mannes an und bringen ihre Töchter zum Haus der neuen Familie, wie Dorfälteste berichten. Selten gelingt es den Jugendlichen, mit Hilfe von Angehörigen einer frühen Ehe zu entkommen.

„Ich werde standhalten und nicht zurückgehen“

Naomi Mondeh war erst 15, als ihre Eltern ihr mitteilten, sie könnten sie nicht länger ernähren. Ein Mann aus dem benachbarten Liberia bot der Familie 50 Kilogramm Reis für die Tochter. Der blieb keine Wahl: „Sie haben gesagt, wenn ich ihn abweise, würden sie mich nicht mehr aufnehmen“, erzählt Naomi. Sie wusste nicht, wie alt er war und auch nicht, dass er bereits eine Ehefrau hatte. Nach der Hochzeit ließ der Ehemann sie oft allein, ohne Lebensmittel oder Geld.

Im November gelang es Naomi, mit einem Motorradtaxi nach Koidu zu fliehen, die nächste größere Stadt. Dort war eine Tante bereit, sie bei sich aufzunehmen. Ihre Eltern hätten ihr erlaubt, vorerst dort zu bleiben, sagt das Mädchen. Es ist entschlossen, die Ehe nicht fortzuführen. „Nichts kann mich dazu bringen, zu ihm zurückzukehren, weil ich nur mehr leiden werde“, sagt Naomi. „Ich werde standhalten und nicht zurückgehen.“