Fast zwei Jahre Corona-Pandemie: Potsdamer Familie muss zum fünften Mal in Quarantäne

Potsdam. In Deutschland ist es nun fast zwei Jahre her, dass zum ersten Mal Corona-Regeln beschlossen wurden. Seit März 2020 hat die Pandemie die Bundesrepublik fest im Griff. Viele haben sich bereits schon einmal mit dem Virus infiziert, noch mehr Menschen mussten schon einmal in Quarantäne, weil sie sich entweder selbst angesteckt hatten oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Eine Familie aus Potsdam durchlebt das Ganze derzeit schon zum fünften Mal, wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ) berichtet.

Vier Wochen Quarantäne am Stück

Mutter Gabriele Bleich-Borkenhagen erklärte der MAZ, dass ihre Familie aktuell zum fünften Mal von angeordneter „häuslicher Absonderung“ betroffen ist. Ihr Sohn Benedikt (6) war mal krank, sagte die 41-jährige Sekretärin der Zeitung: „Aber sein Bruder Theodor nicht und ich auch nicht. Gerade sind beide positiv. Sie sind beim Papa, und weil ich geboostert bin, kann ich auch arbeiten“, führte sie aus.

Einmal musste die Familie auch schon vier Wochen am Stück in Quarantäne. Zunächst war Theodor (10) Kontaktperson ersten Grades, direkt im Anschluss sein Bruder Benedikt.

Eltern sorgen sich um Schulbildung

Für die Pandemie hat sich die Familie eine DVD-Sammlung angelegt. In Quarantäne hätten sie viel gebacken, gebastelt und ihre Söhne auch mal gezockt, berichtete Bleich-Borkenhagen, die vom „Leben in Habacht-Stellung“ genervt sei: „Es gibt keine verlässliche Planung mehr, für nichts.“ Einige Corona-Regeln könne sie nicht nachvollziehen.

Die Eltern machen sich Sorgen um die Bildung ihrer Kinder in der Pandemie. „Bene ist in der fünften Klasse“, sagte Mutter Gabriele der MAZ: „Aber eigentlich haben sie die vierte noch gar nicht geschafft.“ Auch das Homeschooling sei nicht einfach gewesen.