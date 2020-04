Corona: Paar stirbt nach 63 Jahren Ehe am selben Tag

Anzeige

Southampton. Es ist eine rührende Liebesgeschichte ohne Happy End: Das britische Paar Bill (90) und Mary Dartnall (81) ist nach 63 Jahren Ehe gemeinsam am Ostersonntag in einem Krankenhaus in Southampton gestorben. Beide wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Als Bill vom Tod seiner Ehefrau erfuhr, wollte der 90-Jährige nicht mehr künstlich beatmet werden. “Er wollte hier nicht ohne sie sein”, erklärte Tochter Rosemary gegenüber BBC News. Wenige Stunden später starb auch er an den Folgen der Coronavirus-Erkrankung.

“Sie waren besondere Leute”

Das Ehepaar lebte in einem Pflegeheim. Als Mary Dartnall erkrankte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihr Mann Bill ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet. “Es ist schlimm genug, seine Eltern zu verlieren, aber von ihnen abgeschottet zu sein und am Ende ihres Lebens nicht ihre Hände halten zu können, das war sehr hart”, sagte Tochter Rosemary nach dem Tod ihrer Eltern.

Sie erzählte weiter, dass ihre Eltern immer hart gearbeitet hätten. Später entdeckten Bill und Mary Dartnall ihre Leidenschaft für Bienen. Mary war sogar Präsidentin des britischen Bienenzüchterverbandes, der sich für den Schutz der Bienen einsetzt.

“Sie waren besondere Leute, die mit einer ‘Alles ist möglich’-Haltung gesegnet waren”, sagte die Tochter. Am Ostersonntag hat ihr Leben ein gemeinsames Ende gefunden. Wenn die Corona-Beschränkungen gelockert werden, will Rosemary als Andenken an ihre Eltern ein Denkmal errichten, “um ihr Leben zu würdigen”.

RND/nis