Höchster Wert seit Beginn der Pandemie: Berlin meldet 706 neue Fälle

706 Neuinfektionen – diesen Wert meldete am Dienstag Berlin. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie. Vor allem die Bezirke Neukölln und Mitte melden mit 172 und 109 neuen Fällen besonders viele Neuinfektionen.

Am Montag meldete die Gesundheitsverwaltung der Stadt noch 252 positive Fälle. Da am Wochenende in der Regel nicht alle Gesundheitsämter in Berlin besetzt sind, ist es möglich, dass der starke Anstieg unter anderem an den dadurch resultierenden Nachmeldungen von Sonntag liegt.

