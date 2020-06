Corona macht’s möglich: Tauber Pitbull findet nach drei Jahren endlich ein Zuhause

Anzeige

Hunde sind Gefährten, mit denen man durch dick und dünn gehen kann. Das weiß die Menschheit schon seit Ewigkeiten. Und in den Zeiten der Not - wie jetzt in der Pandemie - sind des Menschen beste Freunde beliebter denn je. Sie können die Einsamkeit Alleinstehender mildern oder schützen vor klaustrophobischen Anwandlungen. Mit Hasso, Prinz und Struppi muss man definitiv raus. Entsprechend sind die Adoptionsraten in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt.

Pitbull Goliad hatte gleich drei Handicaps

„Verdoppelt“ hätten sie sich, so Mandy Lewis, Gründerin der Albert’s Dog Lounge in Whitewater. Auch Hunde, die in normalen Zeiten keine Chance auf Übernahme hatten, kommen zurzeit zum Teil an ein Frauchen und/oder Herrchen. So auch Goliad, der gleich drei Handicaps hat. Er ist ein Pitbull (und damit einer skeptisch bis ängstlich beäugten Hunderasse zugehörig), er ist alt (was Befürchtungen weckt, er könne allerhand „Macken“ besitzen, die man nicht mehr „rauskriegt“), und er ist taub (und damit keinen Kommandos zugänglich zu machen). Drei Jahre hat Goliad schon in der Hundefürsorge in Whitewater im US-Budnesstaat Wisconsin am Bark River verbracht.

Doch nun hat Goliad ein neues Zuhause gefunden, ein Paar gibt dem betagten Rüden eine Chance. Lewis, die Gründerin der Hundefürsorge, ist – so berichtet die US-Medienwebsite nbc15.com – glücklich über die Fügung, konnte in der Nacht vor dem Adoptionstag entgegen sonstiger Gepflogenheiten nicht schlafen.

Goliad lebte im “Korridor der Grausamkeit”

„Der Adoptivvater von Goliad ist ein ausgebildeter Lehrer für hörgeschädigte Kinder. Er hatte in der Coronazeit speziell nach einem tauben Hund Ausschau gehalten“, sagt demnach Lewis, die sich über die Schicksalwende für ihren vierbeinigen Zögling freut. Ein „Brüderchen“ bekommt Goliad auch. Seine neuen Besitzer aus dem Umland der Bierstadt Milwaukee haben bereits einen anderen Pitbull.

Goliad war dem Bericht zufolge vor drei Jahren als Streuner in Texas aufgefunden worden – unter einem Freeway bei Houston, der als „Korridor der Grausamkeit“ bekannt ist. Er stromerte durch die raue, von vielen wild lebenden Hunden bevölkerte Ecke, und war in denkbar schlechter Verfassung. Seine texanischen Retter kontaktierten damals das Albert’s in Whitewater, weil sie wussten, dass sich die Institution mit Vorliebe um ältere und besonders bedürftige Hunde kümmerte.

Dort gehörte er zu den Unvermittelbaren. Bis jetzt. Der schrecklichen Corona-Pandemie gelingen denn doch zuweilen auch Happy-Ends.