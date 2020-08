Corona-Lied zu Beatles: 40 Musiker aus Wilhelmshaven wollen Mut machen

Anzeige

Wilhelmshaven. Sie rocken vor der Kaiser-Wilhelm-Brücke, dem Wahrzeichen der Stadt, spielen die singende Säge am Nordseedeich oder Schifferklavier auf dem heimischen Sofa: 40 Musikerinnen und Musiker aus Wilhelmshaven haben auf den Spuren der "Beatles" ein Video gegen Existenzängste und Einsamkeit in der Corona-Krise aufgenommen.

Die Botschaft in der Coverversion von “With a little help from my friends” ist klar: Mit etwas Hilfe von Freunden kommen die Musiker schon klar. Dabei hat Corona sie schwer getroffen - keine Konzerte bedeutet für viele auch keine Existenzgrundlage. Warum das Corona-Lied, das die 40 Wilhelmshavener aufgenommen haben, dennoch so positiv klingt, erklärt einer der Macher, Ralf Lübke, im Interview.

Worum geht es bei dem Video?

Wir haben versucht, weil wir auf die Corona-Problematik aufmerksam machen wollten, die Leute reinzunehmen, die hauptberuflich von der Musik leben, und noch durch ein paar andere Musiker ergänzt. Bei mir war es so, ab April war mein Einkommen bei Null. Ich habe dann ein paar Zuschüsse bekommen vom Land und von der Gema und jetzt so langsam fange ich wieder an, im Studio was zu machen mit einigen Leuten. Da sind einige im Video, die stehen kurz vor der Pleite, die leben nur von Auftritten und da ist bis Ende des Jahres überhaupt nichts in Sicht.

Warum klingt der Song dann so überraschend positiv?

Wir wollten uns einerseits wieder in Erinnerung rufen bei den Leuten, weil uns das Publikum ewig nicht mehr gesehen hat. Es sollte aber nicht so ein Mitleidsding werden. Wir wollten positiv mit einem schönen Ding da rausgehen und sagen: Publikum, wir vermissen euch! Es wäre schön, wenn es wieder weitergehen könnte.

Die Existenzängste sind das eine. Für einen Künstler ist es sicher auch bedrückend, nicht auf der Bühne stehen zu können, oder?

Ich mach das seit 30 Jahren und wenn man den Applaus nicht hat oder auch das Reisen, was dazu gehört, da ist eigentlich der Hauptinhalt des eigenen Lebens über Nacht abgeschnitten worden. Das ist schon teilweise das Schlimmste daran.

Hilft dieses Projekt da ein bisschen?

Das ist ein Trostpflaster. Und klar ist das schön mit positiven Kommentaren, aber das rettet einen auch nicht über die nächsten 20 Berufsjahre. Ich denke darüber nach, was passiert, wenn die Tore wieder geöffnet werden - ob die Leute dann wieder besonders heiß sind auf Musik. Das wird noch ganz spannend. Es wird auch spannend, welche Theater, welche Clubs sind noch über nach der Krise und wer musste dicht machen?

ZUR PERSON: Der 53 Jahre alte Ralf Lübke ist in Wilhelmshaven geboren und machte dort schon als Teenager Musik. Von 2000 bis 2004 war er Teil der Band Rosenstolz.