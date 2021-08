Corona-Lage in Schleswig-Holstein: Private Partys sind Pandemietreiber

Anzeige

In Schleswig-Holstein nehmen die Corona-Infektionen infolge von privaten Zusammenkünften zu. Wie die „Lübecker Nachrichten“ (LN) berichten, sind Feiern offenbar die Pandemietreiber. Im Kreis Segeberg mussten nach einem einem Corona-Ausbruch auf einer Party fünf Schulklassen in Quarantäne.

Fünf Infektionen trotz Hygienekonzept

„Es gab am Wochenende eine private Feier, auf der sich bisher fünf Schüler verschiedener Schulen mit dem Coronavirus infiziert haben“, sagte eine Sprecherin des Kreises Segeberg. Trotz eines Hygiene­konzeptes haben sich die Schüler angesteckt: „Auf der Feier waren nur getestete, genesene oder geimpfte Gäste“, hieß es weiter. Laut den „Lübecker Nachrichten“ ist solch ein Hygienekonzept gar nicht nötig, aktuell dürfen sich in Schleswig-Holstein bis zu 25 Menschen in Innenräumen treffen.

Ein Sprecher des Kieler Gesundheitsamts bestätigte den „LN“, dass die „mit Abstand meisten Infektionen im privaten Umfeld und in Haushalten“ stattfinden. „Gerade die Gruppe der Kinder und Jugendlichen und die Gruppe der jungen Erwachsenen und der Berufstätigen sind diejenigen, bei denen aktuell die häufigsten Neuinfektionen gemeldet werden.“

Laut dem Lübecker Infektiologen Jan Rupp sind Partys ein Grund für die Infektionen. „Wir wissen aus den Niederlanden, dass Partys und Treffen von jungen Menschen zu einer enormen Dynamik von positiven Erregernachweisen führen können.“