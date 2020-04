Corona-Krise: Polizei singt Geburtstagslied für 90-Jährige

Anzeige

Oldisleben. Die Polizei überbrachte einer 90-jährigen Frau in Oldisleben, Thüringen am Donnerstag Geburtstagsgrüße ihrer Familie. Fünf Polizeibeamte und -mitarbeiter fuhren mit Blaulicht bei der Seniorin in Oldisleben vor, sangen ein Geburtstagsständchen und überreichten kleine Geschenke.

Video Balkonkonzerte: Gemeinsam gegen den Corona-Blues musizieren 1:22 min Mit einem gemeinsamen Balkon- und Wohnzimmerkonzert haben Menschen in Deutschland am Sonntag gegen die Corona-Krise musiziert. © Reuters

Wie die Polizei weiter mitteilte, erfüllte sie mit der Aktion den Wunsch von Familienangehörigen der alten Dame. Diese konnten wegen der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise nicht selbst aus Bayern zur eigentlich geplanten Geburtstagsfeier anreisen. “Zurück ließen die Beamten eine überglückliche Jubilarin und das Versprechen, dass die Familienfeier nachgeholt wird”, hieß es im Pressebericht der Polizei.

RND/dpa