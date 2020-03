Corona-Krise: Paar gibt Restaurantmitarbeitern 9400 Dollar Trinkgeld

Anzeige

Anzeige

Houston. Immer wieder zeigt sich in der aktuellen Corona-Krise auch, dass Menschen zusammenhalten und helfen wollen. So hat nun am vergangenen Montag im US-amerikanischen Houston ein Paar in einem Restaurant ganze 9400 US-Dollar (rund 8500 Euro) Trinkgeld gegeben, wie “CNN” mit Berufung auf den Restaurant-Inhaber Louis Galvan berichtet. Damit wollte das Paar den Betreibern, die wegen des Coronavirus ihr Restaurant schließen müssen und daher vermutlich große Verluste machen, helfen.

“Wir haben das nicht erwartet”, sagt Galvan zu CNN über das mehr als großzügige Trinkgeld. “Sie haben Trinkgeld für das gesamte Küchen- und Servicepersonal hinterlassen.” Das Paar wolle trotz dieser großen Geste anonym bleiben - die Rechnung für das Essen der beiden habe bei rund 90 Dollar gelegen. Dem Trinkgeld habe das Paar eine Notiz mit der Aufschrift “Behalten Sie das Trinkgeld, um Ihre Mitarbeiter in den nächsten Wochen zu bezahlen” beigelegt.

Irma's Southwest gets $9,400 tip to help wait staff https://t.co/w0HxV5tIga pic.twitter.com/sqRMZsWUYq — ABC13 Houston (@abc13houston) March 17, 2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Trinkgeld wird unter Mitarbeitern aufgeteilt

Restaurantinhaber Galvan wolle das Trinkgeld laut CNN nun unter seinen 30 Mitarbeitern aufteilen, sodass jeder etwa 300 Dollar bekomme. “Sie waren erstaunt, dass sich ein Kunde so sehr um sie sorgen würde, dass er so einen großen Betrag hinterlässt, um ihnen durch diese schwere Zeit zu helfen”, sagt er CNN. Das Restaurant sei für mindestens 15 Tage geschlossen. Sie dürften aber Essen außer Haus liefern.

RND/hsc