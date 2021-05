Corona-Kontrolle eskaliert: Dutzende Gäste feiern in einer Bar, zwei Polizisten verletzt

Anzeige

Leipzig. Am Freitagabend ist die Polizei in Leipzig zu einer illegalen Party in einer Bar mit rund 40 Teilnehmenden angerückt. Wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet, hat das Ordnungsamt die Beamten zur Unterstützung angefordert, weil eindeutig gegen die Corona-Auflagen verstoßen worden sei. Als die Polizisten die Personalien der Feiernden aufnehmen wollten, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Zwei Polizisten werden im Krankenhaus behandelt

Dabei sollen die Anwesenden die Beamten zurückgedrängt und angegriffen haben, so die „LVZ“. Zwei der Polizisten wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. In Leipzig ist zwar die Außengastronomie geöffnet, die Corona-Regelungen verbieten jedoch nach wie vor Aufenthalte in den Innenräumen.