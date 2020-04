Corona-Isolation: Krankenschwester sieht ihre Kinder nur wenige Minuten am Tag

Anzeige

Anzeige

Jay Short ist Krankenschwester – und wird in ihrer Heimat Northumberland gerade dringend gebraucht, während so viele Menschen wegen des Coronavirus ums Überleben kämpfen. Dafür verzichtet die 32-Jährige auf sehr viel: ihre drei Kinder. Als einige Kollegen sich bei Patienten ansteckten, traf die Dreifachmama eine Entscheidung: Sie zog daheim aus.

Etwa drei Monate lang, so Jay Short auf Facebook, werde sie ihre Kinder nicht küssen und knuddeln können.

Seither kann sie ihre Kinder täglich nur für einige Minuten durch eine Fensterscheibe sehen: Immer dann, wenn sie an ihrem Haus vorbeikommt. Aufnahmen davon hat sie in den sozialen Medien geteilt – denn wenn sie eines nicht verstehen kann, dann warum sie auf ihre Kinder verzichten muss, während so viele Briten trotz Lockdown nicht auf die Sonne draußen verzichten wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In der Abwesenheit ihrer Mama lernt Tochter Lottie das erste Wort: “Bye”

Während Jay Short nach 13 Jahren wieder bei ihrer Mutter einzog, die ebenfalls im Gesundheitsbereich arbeitet, sind der zwölfjährige Tommie, der achtjährige Logan und die einjährige Lottie bei der Familie untergebracht: Tommie bei Shorts Vater Leonard, der nebenan wohnt, Logan bei seinem Papa und Lottie bei Shorts Lebensgefährte Ben.

Besonders zum Schutze ihrer Jüngsten ist Jay Short auf Distanz gegangen: Auch wenn Lottie nicht versteht, warum: Das Kind leidet an einer Brustinfektion und wurde schon mehrfach im Krankenhaus behandelt. Für die Einjährige wäre eine Corona-Infektion enorm gefährlich. Besonders traurig: In der Abwesenheit ihrer Mama hat Lottie das erste Wort gesprochen: “Bye”.

Anzeige

Appell: “Ich verzichte auf meine Kinder, dann könnt ihr auch zu Hause bleiben!”

“Ich werde meine Kinder ein paar Minuten am Tag durchs Fenster sehen – das ist die Beziehung, die ich in den nächsten Monaten mit meinen Babys haben werde”, schreibt Jay Short in ihrem ersten Post zu dem Thema am 8. April. “Mein Herz ist gebrochen, aber ich verlasse meine Kinder, um für andere Menschen da zu sein.” Hin und wieder könnten die Kinder auch auf die Straße kommen und ihre Mama immerhin ohne Scheibe sehen – zu nahe kommen dürfen sie sich aber nicht.

Anzeige

Sie verzichte auf ihre Familie – und riskiere ihre Gesundheit. “Bitte, ich bitte euch so, bleibt daheim! Bitte folgt einfach den Regeln. Das ist kein Urlaub, Menschen sterben”, richtet sie einen wichtigen Appell an ihre Landsleute. Bereits sieben ihrer Kollegen seien verstorben.

Wütend wegen des rücksichtslosen Verhaltens mancher Briten

Auch wenn es die richtige Entscheidung sei, sagt Jay Short, es tue weh und sei schwierig. Gegenüber der britischen Zeitung “The Sun” sagte Jay Short, sie fühle eine Verantwortung, in der jetzigen Situation nicht ihren Job aufzugeben. Zwar kann sie ihrer eigentlichen Aufgabe – Hausbesuche – derzeit nicht nachgehen, dafür begleitet sie nun alte Menschen, die im Krankenhaus liegen.

“Wenn ich Menschen unnötigerweise draußen auf der Straße sehe, macht mich das enorm wütend. Ich riskiere mein Leben und die können nicht einmal im Haus bleiben. Das ist so dumm und egoistisch”, sagte sie der Zeitung.

RND/msk